Ngày 10/7, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Xuân (SN 1946, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vàng bạc Phương Xuân) và Lê Thị Ánh Tuyết (SN 1974, cùng trú tỉnh Hà Tĩnh, Phó giám đốc Công ty) để điều tra về tội Trốn thuế.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh, Nguyễn Thị Xuân và Lê Thị Ánh Tuyết đã chỉ đạo nhân viên bán vàng, bạc cho khách nhưng không xuất đầy đủ hóa đơn giá trị gia tăng, bỏ ngoài sổ sách thu nhập của công ty.

Công ty Vàng bạc Phương Xuân nằm trên đường Nguyễn Công Trứ, phường Thành Sen, Hà Tĩnh.

Hai bị can còn bị cáo buộc đã yêu cầu nhân viên và người thân lập hàng chục tài khoản cá nhân để nhận tiền thanh toán từ khách hàng thay vì sử dụng tài khoản của công ty, nhằm mục đích trốn thuế.

Cơ quan điều tra xác định, trong giai đoạn 2022-2024, thông qua 21 tài khoản ngân hàng cá nhân, Công ty CP Vàng bạc Phương Xuân đã thực hiện hơn 68.000 giao dịch với tổng số tiền thanh toán gần 5.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp chỉ kê khai, nộp thuế từ 10-20 triệu đồng mỗi tháng.

Đến nay, Cơ quan ANĐT đã làm rõ hơn 26.000 giao dịch, xác định doanh thu ngoài sổ sách gần 600 tỷ đồng không được hạch toán, kê khai, dẫn đến số tiền trốn thuế gần 1,3 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân liên quan.