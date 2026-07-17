Đổi mã số thuế, kê khai doanh thu thấp để được nộp thuế khoán

Năm 2019, bà Trần Thị N. đăng ký hộ kinh doanh mang tên “Cửa hàng Thế giới mỹ phẩm”, đến tháng 7/2025 đổi thành “Hộ kinh doanh Trần Thị N.”, chuyên kinh doanh mỹ phẩm và thực phẩm chức năng.

Quá trình hoạt động, bà N. trực tiếp quản lý toàn bộ việc kinh doanh, vừa bán hàng tại cửa hàng ở phường Đ., tỉnh Điện Biên, vừa sử dụng tài khoản facebook để quảng bá sản phẩm. Mọi giao dịch mua bán được thực hiện thông qua 4 tài khoản ngân hàng tại VietinBank, BIDV, ABBank và MB.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2019 đến tháng 9/2025, hộ kinh doanh của bà N. có tổng doanh thu thực tế hơn 43,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, số doanh thu được bà N. kê khai với cơ quan thuế chỉ hơn 1 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tháng 5/2025, bà N. còn làm thủ tục đóng mã số thuế cũ và mở mã số thuế mới để tránh bị truy thu thuế.

Doanh thu thực tế hơn 43,7 tỷ nhưng chỉ kê khai nộp thuế hơn 1 tỷ, một chủ hộ kinh doanh tại Điện Biên bị tòa tuyên phạt 200 triệu đồng về tội trốn thuế. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Cơ quan tố tụng xác định, bà N. có trình độ cao đẳng, nắm rõ pháp luật về thuế nhưng vẫn cố ý kê khai doanh thu hàng năm thấp hơn nhiều so với thực tế để được cơ quan thuế áp dụng phương pháp nộp thuế khoán dành cho hộ kinh doanh.

Trong gần 7 năm hoạt động, tổng số thuế và phí bà N. đã nộp chỉ hơn 14,3 triệu đồng, trong khi doanh thu thực tế liên tục tăng qua từng năm và đến năm 2024 đã vượt 11 tỷ đồng.

Kết luận giám định của tổ giám định tư pháp thuộc Thuế tỉnh Điện Biên xác định, từ năm 2019 đến hết tháng 10/2020, số tiền thuế gây thiệt hại với ngân sách nhà nước được xác định hơn 37,3 triệu đồng, nhưng đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với giai đoạn từ ngày 1/11/2020 đến ngày 30/9/2025, hành vi của bà N .gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 605,3 triệu đồng tiền thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

Từ kết quả điều tra, Viện KSND tỉnh Điện Biên truy tố bà N. về tội “Trốn thuế” theo điểm b khoản 2 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Tòa phạt 200 triệu đồng, kiến nghị tăng cường kiểm tra hộ kinh doanh

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ nội dung cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét để được hưởng mức phạt tiền nhẹ nhất.

Theo Hội đồng xét xử, trong thời gian từ ngày 1/11/2020 đến ngày 30/9/2025, bà N. đã lợi dụng quy định về nguyên tắc tự khai, tự tính thuế đối với hộ kinh doanh để cung cấp thông tin không chính xác về doanh thu, qua đó được áp dụng mức thuế khoán và trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân.

Lời khai của bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ thu thập được, kết luận giám định của cơ quan chuyên môn cũng như lời khai của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Trốn thuế”. Hành vi này xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, trật tự quản lý thu thuế của Nhà nước, làm thất thu ngân sách nên cần xử lý nghiêm.

Tuy nhiên, tòa cũng xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền trốn thuế, có 3 con dưới 15 tuổi, có thân nhân là liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Theo Hội đồng xét xử, bị cáo có nhân thân tốt, có khả năng tự cải tạo nên không cần thiết phải cách ly khỏi xã hội. Việc áp dụng hình phạt tiền vừa bảo đảm thu hồi tiền cho ngân sách nhà nước, vừa có tác dụng giáo dục, răn đe.

Do đó, tòa tuyên phạt bà Trần Thị N. 200 triệu đồng về tội “Trốn thuế”, không áp dụng hình phạt bổ sung.

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc bị cáo nộp lại hơn 605,3 triệu đồng là số tiền trốn thuế. Trước khi xét xử, bị cáo đã nộp đủ số tiền này nên được khấu trừ khi thi hành án.

Đối với khoản hơn 37,3 triệu đồng tiền thuế phát sinh trong giai đoạn từ năm 2019 đến hết tháng 10/2020, do đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự và xử phạt vi phạm hành chính nên tòa trả lại cho bị cáo. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử ghi nhận ý kiến của cơ quan thuế sẽ tiếp tục truy thu khoản tiền này theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Ngoài việc hủy bỏ các biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với bị cáo, Hội đồng xét xử còn kiến nghị cơ quan thuế phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền pháp luật về nghĩa vụ kê khai, nộp thuế. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi gian lận, kê khai thiếu hoặc trốn thuế, tránh gây thất thu ngân sách và phải xử lý hình sự.