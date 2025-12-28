Đây được xem là bước tiến trong chiến lược mở rộng đội ngũ nhân lực và chuyển giao dần các phi công từng lái Boeing và Airbus sang vận hành máy bay nội địa.

Nữ cơ trưởng là Dư Nguyệt (Yu Yue) - phi công của Hãng hàng không China Southern, có kinh nghiệm hơn 10 năm lái Boeing 737. Quyết định chuyển sang C919 trong năm nay đã giúp cô trở thành nguồn cảm hứng mới cho nhiều phụ nữ trẻ Trung Quốc.

Theo truyền thông nhà nước, từ khi làm việc tại China Southern năm 2015, Dư Nguyệt luôn duy trì thành tích bay an toàn tuyệt đối, chưa từng mắc bất kỳ sai sót chuyên môn nào. Trước đó, cô được đào tạo tại Đại học Hàng không Dân dụng Trung Quốc và nằm trong nhóm phi công xuất sắc được lựa chọn để huấn luyện chuyên sâu điều khiển C919 - “đối thủ” của Boeing 737 và Airbus A320.

Dư Nguyệt trở thành nữ cơ trưởng đầu tiên điều khiển máy bay C919. Ảnh: SCMP/China Southern Airlines.

C919 do Tập đoàn Máy bay Thương mại Trung Quốc (Comac) chế tạo, chính thức đưa vào khai thác từ tháng 5/2023. Ba hãng hàng không lớn nhất Trung Quốc gồm China Southern, Air China và China Eastern đang tăng tần suất khai thác sau hơn hai năm vận hành ổn định, đồng thời mở rộng kế hoạch đào tạo phi công khi tiếp nhận thêm máy bay mới.

Theo báo cáo của China Civil Aviation News, nhiều phi công trên toàn quốc đang tham gia khóa chuyển loại sang C919, dưới sự phối hợp của Comac và cơ quan quản lý hàng không. Mỗi hãng trong nhóm “Big 3” đã đặt mua ít nhất 100 chiếc, dự kiến bàn giao kéo dài đến những năm 2030.

“Khi được hỏi có sẵn sàng chuyển sang lái C919 không, tôi đã đồng ý ngay lập tức”, Dư Nguyệt chia sẻ trong một bài phỏng vấn với ấn phẩm của Comac.

Để có chứng chỉ lái dòng máy bay mới, cô đã trải qua nhiều tháng huấn luyện cường độ cao tại cơ sở của Comac ở Thượng Hải, từ học lý thuyết đến mô phỏng tình huống khẩn cấp như hỏng động cơ hay thời tiết xấu.

Từ nhỏ, Dư Nguyệt đã sống gần sân bay quốc tế Bạch Vân Quảng Châu - một trong những đầu mối hàng không tấp nập nhất Trung Quốc. Hình ảnh máy bay cất hạ cánh mỗi ngày đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành phi công trong cô, dù con đường dành cho nữ giới thường gian nan hơn.

Nữ cơ trưởng cho biết hiện số lượng phụ nữ trong ngành hàng không Trung Quốc đang tăng lên, từ phi công, kỹ sư tới giảng viên.

“Khi tôi vào trường bay năm 2011, nữ học viên rất hiếm. Giờ đây, nhiều bạn nữ đã trở thành cơ trưởng. Ngay tại Comac, những giảng viên phụ trách đào tạo cho tôi cũng là phụ nữ”, cô kể.

Theo Dư Nguyệt, phụ nữ trong ngành phải nỗ lực gấp đôi để cân bằng giữa nghề nghiệp và gia đình. “Nếu vẫn có thể tỏa sáng giữa những thử thách đó, họ chính là những người phụ nữ mạnh mẽ nhất”, cô nói.

Trung Quốc đào tạo khóa nữ phi công đầu tiên cho quân đội từ năm 1951 với 14 người. Đến năm 2024, cả nước có 941 nữ phi công trong lĩnh vực hàng không dân dụng và tư nhân, đa số sinh sau năm 1985. Người lớn tuổi nhất còn bằng lái sinh năm 1953, còn trẻ nhất sinh năm 2005.

Tuy vậy, tỷ lệ nữ phi công vẫn chỉ dưới 2% tổng số phi công dân dụng của Trung Quốc - thấp hơn nhiều so với mức khoảng 9% tại Mỹ (số liệu Cục Hàng không Liên bang Mỹ năm 2023).

Trong bối cảnh ngành hàng không trong nước ngày càng phát triển, ngày càng có nhiều phụ nữ giữ vai trò tiên phong. Một ví dụ đáng chú ý là Triệu Xuân Linh (Zhao Chunling) - nữ kỹ sư chủ trì thiết kế dòng máy bay thân rộng C929 đang phát triển, từng góp phần quan trọng trong dự án C919.