Trong số các thủ khoa xuất sắc được Hà Nội tuyên dương năm 2025, chị Mai Hoa (sinh năm 1987), thủ khoa Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, là một trường hợp đặc biệt. Chị tốt nghiệp đại học ở tuổi 38, sau 10 năm đi làm nhưng không tìm thấy niềm đam mê thực sự.

Rẽ ngang tìm đam mê sau nhiều năm đi làm

Năm 2005, chị Hoa theo học ngành Ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Hà Nội. Tuy nhiên, chị thừa nhận, thời điểm ấy, chị chọn ngành này vì có chút năng khiếu tiếng Anh chứ chưa định hướng gì sau khi tốt nghiệp. Ra trường, chị có 7 năm làm nhân viên văn phòng nhưng càng làm càng không tìm thấy hứng thú.

"Thực ra, tôi luôn khao khát được làm việc trong lĩnh vực mình giỏi nhất. Tôi thấy mình có chút thiên hướng nghệ thuật nhưng không rõ thế mạnh là ở lĩnh vực nào", chị nói.

Năm 2016, chị đưa ra một quyết định táo bạo là nghỉ công việc văn phòng, vừa thử kinh doanh, vừa tham gia các khóa học ngắn hạn về trang điểm, chụp ảnh, hội họa… Trong quá trình đó, chị “lắng nghe bản thân” và nhận ra mình có niềm yêu thích hội họa, nên quyết tâm theo đuổi nghiêm túc.

Quyết định này của chị Hoa được chồng ủng hộ. Vốn nhiều năm làm chung công ty với chị, anh thấu hiểu thế mạnh, tính cách và mong muốn của vợ.

Chị Mai Hoa, sinh năm 1987, thủ khoa đầu ra Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Ảnh: NVCC

Năm 2020, Mai Hoa ôn thi vào Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Chị phải học các kiến thức liên quan đến hình họa, bố cục cùng ôn môn Ngữ văn. Suốt thời gian vợ ôn luyện, chồng chị đảm nhận gần như toàn bộ việc nhà để vợ toàn tâm cho kỳ thi.

“Anh chính là chỗ dựa tinh thần, ưu thế lớn để tôi yên tâm học hành”, chị nói.

Nhờ sự quyết tâm, năm ấy chị trúng tuyển vào ngành mơ ước. Trở lại làm sinh viên một lần nữa, cùng các bạn học kém mình 15 tuổi, chị Hoa không thấy áp lực. Với tâm thế của người từng đi làm, trải qua nhiều biến động, chị tìm cách thích nghi để học tốt và dồn mọi tâm huyết cho việc học.

“Tôi đi học với tâm thế khác, biết mình cần gì và học với mục đích lớn hơn”, chị chia sẻ.

Nhưng để quay lại giảng đường, chị cũng phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Thời gian đầu, chị luôn có cảm giác mình như “một cây tầm gửi”, sống dựa vào chồng. Nỗi ám ảnh này lớn đến mức vào năm nhất, khi học môn Điêu khắc, chị đã thực hiện một tác phẩm ẩn dụ hình ảnh mình là một cái cây đang hút nguồn sống từ nơi khác.

Chị Hoa tốt nghiệp đại học ở tuổi gần 40. Ảnh: NVCC

Hai năm đầu là khoảng thời gian khó khăn nhất với chị vì học nhiều nhưng chưa ra kết quả ngay. Thậm chí, nhiều lần chị chán nản và muốn bỏ cuộc. Tuy nhiên, giờ đây nhìn lại, chị Hoa cho rằng đó là giai đoạn bất cứ ai học hội họa cũng sẽ phải trải qua để tìm ra con đường đi và phương thức sáng tạo của riêng mình.

Hết năm thứ 2, điểm số của chị đủ để thi vào lớp tài năng. Nhờ vậy, chị được hỗ trợ toàn bộ học phí và họa phẩm. Phải đến thời điểm ấy, chị mới phần nào vơi đi suy nghĩ “mình đang ăn bám”.

Nỗ lực theo đuổi đam mê

Ngoài nỗi trăn trở về học phí, trong quá trình học, chị cũng luôn canh cánh nỗi lo về tương lai và việc “học nghệ thuật liệu có nuôi sống được mình?”.

“Thực tế, làm hội họa là một cuộc đấu tranh rất dài. Khi vẽ, mình phải gạt bỏ chuyện cơm áo gạo tiền để giữ cho tâm trong sáng, nhưng cuộc sống thì luôn xoay vần với những thứ ấy”, chị nói.

Đến năm thứ 3, sinh viên bước vào quá trình sáng tác. Chị bắt đầu tìm được hướng đi nên mọi thứ dần trở nên thuận lợi hơn.

Thế nhưng một năm sau, biến cố lại ập đến. Bố chị đột ngột qua đời, đúng lúc chị đang đi thực tế 6 tuần ở Huế. Cú sốc khiến chị mất phương hướng, cảm thấy cuộc sống này không còn nhiều ý nghĩa.

Chị Hoa trong lễ tuyên dương thủ khoa ở Văn Miếu. Ảnh: NVCC

Trở lại Huế sau một tuần về Hà Nội chịu tang bố, trong một buổi sáng ở cảng Thuận An, chị ngước mắt lên nhìn bình minh rồi nhìn ra xa xăm, nơi cuộc sống của người dân vẫn diễn ra tấp nập, sôi động. Chính khi ấy, chị đã cảm nhận được sự sống này rất đáng quý.

Từ những cảm xúc lặng sâu ấy, chị thực hiện một tác phẩm về cuộc sống con người ở cảng Thuận An. Bất ngờ, bài sáng tác được chấm điểm rất cao. Khi đó, chị nhận ra sức mạnh của tinh thần trong sáng tạo: Khi buông bỏ mọi lo nghĩ, giữ tâm thế vô tư, tác phẩm tự nhiên sẽ đẹp. Đây cũng là tác phẩm chị tự hào và trân quý nhất cho đến hiện tại.

Kết thúc 5 năm đại học, chị Mai Hoa bất ngờ nhận được tin mình trở thành thủ khoa đầu ra của trường. Ngày được vinh danh tại Văn Miếu, chị xúc động vô cùng vì những nỗ lực của mình đã được ghi nhận.

“Nhưng thủ khoa không phải đích đến mà chỉ là dấu mốc khép lại của một chặng đường. Hiện tại, tôi lại bắt đầu suy nghĩ về một hành trình khác”, chị nói.

Hiện chị Mai Hoa đã nộp hồ sơ xin học bổng thạc sĩ tại châu Âu với mong muốn được tiếp tục đào sâu chuyên môn và cập nhật các xu hướng nghệ thuật mới trên thế giới.

Không hối hận khi “học lại từ đầu”, chị cho rằng nếu không trải qua nhiều công việc và thử nhiều thứ, bản thân có lẽ đã không thể trân trọng việc học này đến vậy.

“Hãy cứ làm, kể cả thất bại, mình cũng không hề mất. Dù đi chậm hơn, nhưng đó sẽ là viên gạch lát trên con đường của mình”, chị chia sẻ.