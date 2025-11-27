Turner, nhà sinh thái học, bảo vệ thành công luận án về sự tiến hóa của hợp tác và phân công lao động ở côn trùng sau kỳ thi viva - vòng đánh giá cuối cùng - chính thức trở thành tiến sĩ. Cô mô tả với Newsweek rằng bốn năm nghiên cứu của mình gồm “xây dựng bộ dữ liệu lớn, viết mã, chạy các mô hình tiến hóa và kiểm định thống kê”.

Vài ngày trước, Turner đăng ảnh kèm dòng chữ: “Tôi đã vượt qua kỳ thi viva! Sau gần 4 năm nghiên cứu, tôi đã bảo vệ thành công luận án. Giờ bạn có thể gọi tôi là Tiến sĩ”. Bài đăng hiện đã thu hút hơn 15 triệu lượt xem.

Tiến sĩ Juliet Turner đăng lại một số ảnh chụp màn hình những lời công kích mình sau bài đăng chia sẻ thành tựu học thuật. Ảnh: Mạng xã hội X (trước đây là Twitter)

Ban đầu, dưới bài đăng tràn ngập lời chúc mừng từ gia đình và bạn bè, nhưng nhanh chóng xuất hiện làn sóng bình luận tiêu cực. Một số người đàn ông cho rằng cô đã “lãng phí thời gian” để lấy bằng tiến sĩ vì điều đó “không phải thứ đàn ông quan tâm”.

Nhiều bình luận còn nhắm vào tuổi tác, hôn nhân và khả năng sinh sản của Turner:

“Nhìn cái bằng của cô ta xem. Chẳng người đàn ông nào từng nói vậy”.

“Chẳng bà nào trên giường bệnh hỏi 'luận án của cháu về đề tài gì?'”.

“Trứng của cô ấy đâu còn trẻ nữa!”.

“Chúc mừng vì trở thành nhà sinh học thành công, nhưng lại thất bại trong sinh học. 30 tuổi mà không chồng, không con”.

Một số cư dân mạng còn gọi cô là “người đàn bà độc thân nuôi mèo” và cho rằng trong thời gian làm tiến sĩ, cô có thể đã sinh được nhiều con.

Toàn bộ những bình luận trêu chọc đều xoay quanh ý tưởng rằng Turner “xúc phạm” một nhóm đàn ông trên mạng khi chọn con đường học thuật thay vì kết hôn.

Turner đã chụp màn hình một số bình luận tệ nhất và viết chú thích: “Hãy tưởng tượng bạn là một phụ nữ trẻ vừa ăn mừng thành tích học thuật gần đây và nhận được những lời này”.

Cô chia sẻ thêm: “Chắc chắn nếu động lực lấy bằng tiến sĩ của tôi là để gây ấn tượng với những người đàn ông hay bạn bè ghét phụ nữ, việc ảnh của tôi bị chia sẻ theo cách miệt thị sẽ thật tàn khốc. May mắn là không phải như vậy, nên tôi chỉ có thể cười về nó”.

Turner cũng phản bác quan điểm rằng “làm tiến sĩ đồng nghĩa với không thể có con”: “Ý tưởng này thật kỳ lạ. Tôi sinh ra trong một gia đình toàn người làm học thuật - tôi là minh chứng sống cho thấy các nhà khoa học hoàn toàn có thể tự ‘nhân bản’”.

Cô nói rằng việc mở mạng xã hội nhìn thấy hàng loạt người bàn tán về luận án, sức khỏe sinh sản hay lựa chọn cuộc sống của mình “thật kỳ quặc và khó xử”. Tuy vậy, nữ tiến sĩ vẫn vui vì có cơ hội chia sẻ nhiều hơn về nghiên cứu và nhận được sự quan tâm chân thành từ công chúng.

Tiến sĩ Turner hiện làm việc với vai trò nhà sinh thái cho các dự án nông nghiệp hữu cơ và canh tác tái tạo. Ảnh: Mạng xã hội X

Hiện Turner làm việc với vai trò nhà sinh thái học thụ phấn, khảo sát côn trùng và thực vật dại cho các dự án nông nghiệp hữu cơ và canh tác tái tạo ở Anh. Sau bốn năm nghiên cứu chủ yếu trên dữ liệu, cô thấy “thật thú vị” khi được làm việc trực tiếp với sinh vật ngoài thực địa.

Các phản ứng tiêu cực trên mạng xã hội cũng dấy lên thảo luận về giáo dục và vị trí của phụ nữ trong STEM. Một người dùng nhận xét: “Không phải ngẫu nhiên mà xã hội bắt đầu xem nhẹ giá trị giáo dục khi phụ nữ vượt trội hơn nam giới”.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Pew, 47% phụ nữ từ 25–34 tuổi sở hữu bằng cử nhân, trong khi con số này ở nam giới chỉ là 37%.

Hàng chục phụ nữ khác đã lên tiếng bảo vệ Turner, chia sẻ ảnh tốt nghiệp, bằng cấp và hình ảnh phòng làm việc với hashtag #justlookathedegreeonthischick, khẳng định niềm tự hào và sức mạnh cộng đồng. Người đàn ông bình luận mỉa mai ban đầu không phản hồi thêm.