Bị cáo Chu Thị Thành, Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức, bị tuyên phạt tổng cộng 18 năm tù về hai tội Tham ô tài sản và Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Chiều 5/11, sau nhiều ngày xét xử, TAND TP Hà Nội tuyên án bà Chu Thị Thành cùng các đồng phạm trong vụ án Tham ô tài sản, In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và Trốn thuế xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức cùng các đơn vị liên quan.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Chu Thị Thành (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức) mức án 15 năm tù về tội Tham ô tài sản và 3 năm tù về tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Tổng hợp mức án mà đại gia xăng dầu phải thi hành là 18 năm tù.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV

Cùng bị xét xử về hai tội danh trên, các bị cáo Lê Thanh An, cựu Phó tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức, lĩnh 8 năm 6 tháng tù; Mai Anh Tuyên, cựu Phó tổng giám đốc, 9 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Bích Liên, cựu kế toán trưởng, 10 năm 6 tháng tù.

Riêng bị cáo Hà Ngọc Vinh, cựu kế toán PVOil Vũng Áng, bị tuyên án tù chung thân về tội Tham ô tài sản. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ phạt tiền 200 triệu đồng đến 11 năm tù.

Các bị cáo biết sai vẫn cố ý thực hiện

Nhận định về vụ án, HĐXX cho rằng hành vi phạm tội diễn ra trong thời gian dài, có sự phối hợp giữa các bị cáo nhằm thu lợi bất chính, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản Nhà nước.

Bà Chu Thị Thành đã lợi dụng chức vụ Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, chỉ đạo cấp dưới bán hàng không xuất hóa đơn, sau đó bán hóa đơn khống và báo cáo sai sự thật với cơ quan chức năng nhằm thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Phiên tòa xét xử đại gia xăng dầu và các đồng phạm. Ảnh: CTV

Theo HĐXX, hành vi tham ô tài sản của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của Nhà nước. Quỹ Bình ổn giá xăng dầu là công cụ tài chính quốc gia, được hình thành từ đóng góp của người tiêu dùng nhằm phục vụ chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô và bảo đảm an ninh năng lượng.

Việc lợi dụng quyền hạn được giao để chiếm đoạt tiền từ quỹ không chỉ gây thiệt hại tài sản mà còn làm suy giảm uy tín của doanh nghiệp đầu mối được Nhà nước tin tưởng, ảnh hưởng đến tính minh bạch và hiệu quả thực hiện chính sách công.

HĐXX đánh giá các bị cáo đều có đầy đủ năng lực nhận thức, biết rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vì động cơ vụ lợi cá nhân hoặc thực hiện theo chỉ đạo vẫn cố ý làm.