Ông Chu Đức Hòa, chồng của bị cáo Chu Thị Thành (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức) đến phiên xét xử theo triệu tập của tòa. Trong khi đó, con trai bà Thành là Chu Đăng Khoa có đơn xin vắng mặt.

Sáng 2/11, TAND TP Hà Nội xét xử theo trình tự sơ thẩm đối với bị cáo Chu Thị Thành (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức- Công ty Thiên Minh Đức) và 22 bị cáo khác.

Tại phiên tòa, HĐXX cho biết, bị cáo Trương Đình Hải (Chủ tịch HĐQT Công ty Ngân Tín chi nhánh Hà Nội) và Đỗ Thế Năng (Giám đốc Công ty BMT) có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe. Đại diện theo ủy quyền của công ty này và luật sư của bị cáo Hải đều có mặt tại tòa.

Tòa triệu tập 3 bị hại là Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Công ty cổ phần xăng dầu Vũng Áng. Đại diện theo ủy quyền của Bộ Tài chính có mặt, trong khi đó phía Bộ Công Thương có văn bản xin xét xử vắng mặt. Công ty cổ phần xăng dầu Vũng Áng có Phó giám đốc cùng 2 người khác đại diện ủy quyền có mặt tại tòa.

Ông Chu Đức Hòa, chồng của bà Thành đến tòa theo triệu tập của HĐXX. Con trai bà Thành là Chu Đăng Khoa cũng được triệu tập nhưng có đơn xin vắng mặt. Trước đó, hồi tháng 3, Bộ Ngoại giao xác nhận việc Chu Đăng Khoa bị bắt tại Nam Phi vì buôn lậu sừng tê giác.

Bị cáo Chu Thị Thành (tóc ngắn) tại tòa. Ảnh: CTV

Trước sự vắng mặt của 2 bị cáo, đại diện VKS cho biết, trước ngày diễn ra phiên tòa, bị cáo Hải và Năng đều có đơn xin được xét xử vắng mặt. Trong đơn, cả hai đều nêu lý do sức khỏe không đảm bảo, có xác nhận của cơ quan chức năng. Việc 2 bị cáo xin xét xử vắng mặt đều có lý do chính đáng. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã lấy lời khai của các bị cáo này.

Đối với việc vắng mặt của phía Bộ Công Thương và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, đại diện VKS cho rằng, do phiên tòa kéo dài nhiều ngày nên nếu cần HĐXX có thể tiếp tục triệu tập sau. Đại diện VKS đề nghị HĐXX tiếp tục phiên tòa.

Sau khi thảo luận tại chỗ, HĐXX quyết định tiếp tục xét xử vì cho rằng sự vắng mặt của các bị cáo, bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không gây cản trở đối với việc xét xử, cũng không ảnh hưởng đến quyền lợi của các bị cáo.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV

Theo cáo trạng, từ năm 2020-2022, theo chỉ đạo của bà Chu Thị Thành, cấp dưới đã có hành vi sai phạm, giúp bị cáo Thành chiếm đoạt từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu của công ty hơn 79 tỷ đồng.

Làm theo chỉ đạo của bà Thành, cấp dưới còn xuất khống 153 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) bán xăng dầu của Công ty Thiên Minh Đức để thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng.

Các bị cáo Chu Đức Mạnh (cựu Trưởng phòng Kinh doanh), Lê Khắc Duẩn (nhân viên kinh doanh), Dương Thị Thanh Hương (kế toán) đã bán xăng dầu tại kho Nghi Thiết không xuất hóa đơn, sau đó xuất khống 105 hóa đơn GTGT để cân đối số liệu tồn trên sổ sách và giúp bà Thành thu lợi bất chính hơn 6,2 tỷ đồng.

Các bị cáo Mai Anh Tuyên (Phó Tổng Giám đốc), Chu Việt Hùng (nhân viên), Nguyễn Trường Sơn (nhân viên), Phạm Thị Quỳnh Trang (nhân viên kế toán) bán xăng dầu tại kho Hoàng Huy không xuất hóa đơn, sau đó xuất khống 48 hóa đơn GTGT để cân đối số liệu tồn trên sổ sách và giúp bà Thành thu lợi bất chính 14,3 tỷ đồng.

Chu Đức Mạnh (Trưởng phòng Kinh doanh) và Mai Anh Tuyên biết rõ việc bán hàng không xuất hóa đơn và bán hóa đơn khống tại các kho Nghi Thiết, Hoàng Huy để chiếm đoạt tiền từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu của Công ty Thiên Minh Đức, nhưng Mạnh vẫn thực hiện hành vi giúp nữ đại gia xăng dầu và các đồng phạm khác chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng.

Phó Tổng Giám đốc Mai Anh Tuyên còn giúp bà Thành và các đồng phạm khác chiếm đoạt số tiền gần 50 tỷ đồng.