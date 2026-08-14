Như VietNamNet đã đưa tin, VKSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Chu Thị Thành (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức - Công ty Thiên Minh Đức) về tội Tham ô tài sản và Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Theo cáo trạng, sau khi được cấp phép làm thương nhân đầu mối xăng dầu, Công ty Thiên Minh Đức mở tài khoản tại 2 ngân hàng để thực hiện việc trích lập, quản lý, chi sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu (BOG) của công ty.

Đầu năm 2020, khi việc kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, bà Chu Thị Thành chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu không xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với giá thấp hơn giá bán xuất hóa đơn.

Mục đích của việc này nhằm thu được tiền nhanh để đầu tư cho các dự án của công ty, lại vừa không phải trích lập Quỹ BOG tại thời điểm có mức trích quỹ cao. Sau đó, các bị can tìm khách hàng có nhu cầu để bán hóa đơn khống tại thời điểm được chi sử dụng Quỹ BOG hoặc có mức trích quỹ thấp.

Việc này vừa để hợp thức cho số lượng xăng dầu bán không xuất hóa đơn, vừa rút được tiền từ Quỹ BOG sử dụng. Với quy trình như vậy, công ty của nữ đại gia thu lợi từ khoản phí bán hóa đơn khống 300-500 đồng/lít xăng dầu.

Các bị can Chu Thị Thành, Lê Thanh An, Nguyễn Thị Bích Liên và Chu Đức Mạnh. Ảnh: Bộ Công an

Thực hiện chủ trương của nữ chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức, cấp dưới đã chỉ đạo nhân viên kinh doanh, nhân viên kế toán tại chi nhánh liên hệ với khách hàng có nhu cầu mua xăng dầu không lấy hóa đơn.

Khách được yêu cầu trả tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân của nhân viên. Tiền sau đó được rút ra nhập quỹ công ty, hợp thức bằng Phiếu thu ghi nội dung: “Chu Thị Thành bổ sung vốn” hoặc “Chu Đăng Khoa bổ sung vốn”.

Cáo buộc chỉ ra rằng, từ năm 2020-2022, Công ty Thiên Minh Đức đã bán hơn 78,3 triệu lít xăng dầu, trị giá hơn 1.056 tỷ đồng cho 27 đơn vị, nhưng không xuất hóa đơn GTGT.

Ngoài ra, công ty này còn bán hơn 28,7 triệu lít xăng dầu, trị giá khoảng 310 tỷ đồng cho khách vãng lai nhưng không xuất hóa đơn, không trích lập quỹ BOG tổng số hơn 67 tỷ đồng (tiền phải trích lập vào tài khoản Quỹ BOG theo thông báo của Bộ Công thương tại thời điểm xuất bán).

Cùng thời gian 2020-2022, Công ty Thiên Minh Đức xuất bán 153 hóa đơn khống, tương ứng hơn 72 triệu lít xăng dầu, trị giá trên 841 tỷ đồng cho nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, thu lợi bất chính hơn 20,6 tỷ đồng.

Từ việc xuất bán hóa đơn khống, công ty thực hiện trích lập Quỹ BOG hơn 18 tỷ đồng và được chi sử dụng từ quỹ hơn 17 tỷ đồng, theo đó trích lập Quỹ BOG số tiền chênh lệch là hơn 791 triệu đồng.

Ngoài ra, Công ty Thiên Minh Đức xuất trả cho một công ty vận tải 13 hóa đơn không đúng thời điểm bán hàng, số lượng hơn 25 triệu lít dầu, trị giá hơn 501 tỷ đồng. Với 13 hóa đơn này, Công ty Thiên Minh Đức thực hiện trích lập Quỹ BOG 860 triệu đồng và được chi sử dụng từ quỹ hơn 13 tỷ đồng, theo đó sử dụng bất hợp pháp số tiền chênh lệch là hơn 12 tỷ đồng.

Che giấu hành vi phạm tội

Để che giấu việc mua bán hóa đơn khống, Nguyễn Thị Bích Liên (Kế toán trưởng Công ty Thiên Minh Đức) chỉ đạo cấp dưới, yêu cầu khách hàng mua hóa đơn khống phải chuyển đủ số tiền ghi trên hóa đơn vào tài khoản Thiên Minh Đức.

Sau đó, để trả lại tiền cho khách mua hóa đơn khống, bị can Liên và Chu Thị Thành ký séc để thủ quỹ rút tiền từ ngân hàng, giao trực tiếp cho khách hoặc nộp vào tài khoản cá nhân do khách hàng chỉ định. Việc trả lại tiền hàng mua khống nêu trên được hợp thức bằng chứng từ “Rút tiền tài khoản về nhập quỹ”.

Đối với việc mua hóa đơn khống từ Công ty Thiên Minh Đức, cáo trạng xác định có 9 doanh nghiệp, hợp tác xã đã sử dụng để kê khai, trốn thuế.