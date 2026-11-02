Tại phiên tòa xét xử bà Chu Thị Thành (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức), cựu cán bộ PVOil Vũng Áng khai, dùng gần 100 tỷ đồng có được từ việc tham ô tài sản để 'đốt' vào cờ bạc trực tuyến.

Chiều 2/11, phiên tòa xét xử nữ đại gia xăng dầu Chu Thị Thành (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức) và 23 bị cáo liên quan tiếp tục với phần thẩm vấn.

Trong số các bị cáo có Hà Ngọc Vinh (nhân viên Công ty Cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng) bị đưa ra xét xử về tội Tham ô tài sản. Trong khi đó, bị cáo Cao Bảo Ngọc (Giám đốc Công ty Việt Trung) bị truy tố về tội Tham ô tài sản và Trốn thuế.

Hà Ngọc Vinh vốn là Tổ trưởng Tổ Kế toán kho thuộc Phòng Tài chính kế toán PVOil Vũng Áng. Vinh có nhiệm vụ, quyền hạn quản lý, theo dõi, đối chiếu, kiểm tra số liệu hàng hóa tại các kho của công ty và kho hàng gửi theo hợp đồng.

Theo cáo buộc, lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn được giao và quyền sử dụng phần mềm kế toán Smart, Vinh nhận thấy những sơ hở trong hệ thống quản lý, đặc biệt là việc số liệu bán hàng trên phần mềm có thể bị điều chỉnh mà không bị phát hiện. Từ đó, Vinh nảy sinh ý định chiếm đoạt xăng dầu của PVOil Vũng Áng bằng cách thông qua các khách hàng đặt mua hàng của công ty để bán lại chính số xăng dầu này cho họ.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV

Vì Công ty Việt Trung do Cao Bảo Ngọc làm giám đốc là khách hàng thường xuyên mua số lượng lớn của PVOil Vũng Áng nên Vinh liên hệ và thỏa thuận với Ngọc việc Vinh bán xăng dầu không xuất hóa đơn với giá thấp hơn giá công bố từ 500- 1.000 đồng/lít; thanh toán tiền hàng vào tài khoản cá nhân do Vinh chỉ định hoặc bằng tiền mặt.

Sau đó, chuyến hàng nào Vinh bán, không xuất hoá đơn thì đều thông báo để Ngọc không thanh toán tiền hàng cho PVOil Vũng Áng mà chuyển tiền mua hàng từ tài khoản Cao Bảo Ngọc hoặc tài khoản Nguyễn Thị Phương Thảo (vợ Ngọc) vào tài khoản của Hà Ngọc Vinh.

Cáo trạng xác định, từ tháng 12/2016- 4/2025, Vinh đã xuất bán không có hoá đơn GTGT cho Cao Bảo Ngọc 187 lần, tổng số lượng 5.095.035 lít xăng, dầu, giá trị hơn 94 tỷ đồng.

Lời khai dùng gần 100 tỷ đồng có được từ tham ô để đánh bạc

Trả lời thẩm vấn tại tòa, bị cáo Vinh khai, đã dùng hơn 90 tỷ đồng chiếm đoạt được để “đốt” hết vào cờ bạc trực tuyến, không chia cho ai

Trước lời khai của cựu cán bộ PVOil Vũng Áng, HĐXX lên tiếng: Chưa chắc đã có việc đó. Bị cáo chưa chắc đã để mất toàn bộ số tiền vào việc đánh bạc như thế. Tuy nhiên, việc này không chứng minh được, tài liệu chứng cứ đến đâu, HĐXX xem xét tới đó”.

Trả lời thẩm vấn về hành vi phạm tội của mình, bị cáo Vinh khai, bị cáo thực hiện hành vi phạm tội một mình, không có ai hỗ trợ.

Theo cáo buộc, Cao Bảo Ngọc đã mua của Vinh số lượng xăng, dầu nêu trên và được Vinh chiết khấu hơn 4,6 tỷ đồng.

Theo lời khai của Ngọc, năm 2016, khi một đoàn công tác từ Vũng Áng đến làm việc, Vinh cho biết tại đây còn tồn kho một lượng xăng, dầu không có hóa đơn và đề nghị Ngọc mua giúp. Ngọc đồng ý mua số hàng này theo mức giá Vinh đưa ra.

Trả lời câu hỏi của HĐXX về việc biết hàng hóa không có hóa đơn là vi phạm pháp luật nhưng vẫn đồng ý mua, Ngọc cho biết: “Trước đây, hai đơn vị mua bán với nhau rất nhiều nên khi anh Vinh nói thế, bảo cố gắng mua hàng ủng hộ, bị cáo nghĩ việc mua bán theo quy trình chung của công ty thôi”.

HĐXX tiếp tục đặt câu hỏi: "Mua 187 chuyến hàng trị giá gần trăm tỷ mà người ta không xuất hóa đơn, bị cáo vẫn nghĩ đó là mua bán theo đúng quy trình của công ty, khai thế có thuyết phục không. Cả thời gian dài như vậy mà bị cáo không nhận thấy đây là hành vi vi phạm pháp luật à".

Vị thẩm phán cho rằng, với vị trí một giám đốc doanh nghiệp, bị cáo Ngọc buộc phải biết đây là hành vi phạm pháp.