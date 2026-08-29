Hơn 15 năm vắng bóng, danh ca Vưu Nhã vừa trở về Đài Loan (Trung Quốc) sau 15 năm định cư tại Mỹ để tổ chức liveshow riêng - The past can only reminisce 2026 concert vào ngày 24/10 tới.

Vưu Nhã giữ tâm hồn trẻ trung ở tuổi 73.

Trong chuyến trở về Đài Loan lần này, Vưu Nhã có sự đồng hành của bạn trai - người "phụ trách" xách đồ, chụp ảnh, ở bên bà như người thân trong gia đình.

Năm 1981, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Vưu Nhã có cuộc hôn nhân chớp nhoáng trong 3 tháng với một nhà tạo mẫu tóc. Cả hai có với nhau một người con trai. Hơn 40 năm làm mẹ đơn thân, bà mới công khai chuyện tình cảm với bạn trai mới cách đây không lâu.

Nữ danh ca cho biết sống một mình vẫn ổn, song có bạn đồng hành vẫn tốt hơn. Vì bạn trai là người kín tiếng, bà tôn trọng và không tiết lộ thông tin nào.

Vưu Nhã thừa nhận chưa nghĩ tới việc tái hôn. "Hiểu nhau, trân trọng nhau và tiếp tục bên nhau như hiện tại là đủ. Mối tình này của tôi đã kéo dài rất lâu, có giai đoạn chia xa rồi lại tìm về bên nhau. Giống như hai đường thẳng song song, càng đi càng bao dung, thấu hiểu nhau hơn, rồi dần trở thành một đường thẳng" - bà chia sẻ.

Ở tuổi 73, Vưu Nhã vẫn giữ được vóc dáng thanh mảnh, khí chất thanh lịch khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ. Bà chia sẻ với tờ China Times, vẻ đẹp tự nhiên mới là vẻ đẹp thật sự. Cơ thể sẽ già đi theo năm tháng nhưng tâm hồn thì ngược lại - càng về già càng phong phú. Sống lành mạnh, tự nhiên và chân thật chính là bí quyết níu giữ sự trẻ trung.

Vưu Nhã tự nhận mình là người mê ẩm thực. Trừ món Hy Lạp và Ấn Độ không hợp khẩu vị, bà thích ăn hầu như mọi thứ. Thời trẻ, nữ danh ca thưởng thức đủ loại sơn hào hải vị. Những lần lưu diễn ở Hong Kong (Trung Quốc), việc đầu tiên bà làm là một mình ăn hết nửa ký tôm hấp.

Tuy nhiên, sau khi khám sức khỏe và phát hiện lượng cholesterol trong cơ thể cao, Vưu Nhã bắt đầu điều chỉnh chế độ ăn theo lời khuyên của bác sĩ. Nữ danh ca hiện tự lên thực đơn tại nhà, kết hợp cân bằng giữa rau củ, thịt và cá, thay đổi màu sắc món ăn mỗi ngày, ưu tiên nêm gia vị thật nhạt. Thỉnh thoảng, bà hầm thêm các món bổ dưỡng để bồi bổ cơ thể.

Vưu Nhã tránh đồ cay và nặng mùi, kiêng những sản phẩm từ sữa. Bà có thói quen mang theo bình giữ nhiệt bên mình, uống nước sôi để nguội.

Bên cạnh chế độ ăn, Vưu Nhã duy trì thói quen tập luyện đều đặn gồm đạp xe, đi bộ ngoài trời, các bài tập nhẹ nhàng. Mỗi khi xem TV ở nhà, mỗi lần đến quảng cáo, bà sẽ đứng dậy đi lại để giữ cơ thể luôn trong trạng thái năng động.

Vưu Nhã sinh năm 1953, được coi là một trong những biểu tượng âm nhạc thời kỳ đầu của làng nhạc Pop Đài Loan (Trung Quốc) thập niên 70, với những ca khúc để đời như Quá khứ chỉ còn là kỷ niệm, Trong mưa, Không ai chờ đợi...

Bà là học trò của nhạc sĩ gạo cội Lưu Gia Xương, khi được ông phát hiện tài năng khi đang hát tại một nhà hàng năm 16 tuổi. Chỉ vài tháng sau, Vưu Nhã được đưa lên truyền hình và nhanh chóng trở thành thần tượng.

Tiết mục "Có anh có em" (I have you) của Vưu Nhã: