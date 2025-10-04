Theo ETtoday, thi thể Yoon Ji Ah được tìm thấy ở khu vực núi ở Muju, tỉnh Jeolla Bắc, với nhiều dấu hiệu bị hành hung nghiêm trọng.

Nữ diễn viên hoàn tất buổi livestream vào ngày 11/9 và mất liên lạc với gia đình. Người thân không liên lạc được với cô nên nhanh chóng báo cảnh sát. Ba ngày sau, thi thể của Yoon Ji Ah được phát hiện.

Yoon Ji Ah là diễn viên, influencer hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội.

Cơ quan điều tra bước đầu xác nhận cơ thể nữ diễn viên có nhiều vết thương do bị đánh đập dữ dội, đặc biệt ở phần mặt. Cô chết do bị siết cổ dẫn đến nghẹt thở.

Thời gian tử vong của nạn nhân ước tính vào lúc 15h27 ngày 11/9, tức chưa đầy 30 phút sau khi cô kết thúc buổi livestream.

Nghi phạm được xác định là người đàn ông họ Choi, ngoài 50 tuổi. Người này tự xưng là giám đốc công ty IT và hứa tăng lượng người theo dõi cho Yoon Ji A.

Choi cũng là khách hàng VIP trên nền tảng Yoon Ji A hoạt động. Để đạt được cấp 50, khách hàng cần chi tiêu khoảng 150 triệu won (hơn 2,8 tỷ đồng). Choi đang ở cấp 46.

Cha của Yoon Ji Ah cho hay Choi là gương mặt quen thuộc giới giải trí, từng lăng xê nhiều gương mặt mới. Yoon Ji Ah cũng là một trong số những người được ông ta mời làm việc và ký kết hợp đồng.

Ông Choi được mô tả là người hà khắc, luôn muốn kiểm soát người khác. Ông thậm chí cài ứng dụng định vị để theo dõi từng người mình quản lý.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng.

Bạn thân của Yoon Ji Ah cho biết diễn viên áp lực nặng nề và từng nhiều lần bày tỏ muốn chấm dứt hợp đồng trước khi sự việc xảy ra.

Tại cơ quan điều tra, Choi ban đầu phủ nhận hành vi của mình. Trước loạt chứng cứ và video do camera người dân cung cấp, hắn thừa nhận mọi tội lỗi.

Một nguồn tin tiết lộ ông Choi đang bị siết nợ do làm ăn thất bại. Tài sản của ông bị niêm phong, mang đi đấu giá.

Chuyên gia tâm lý đánh giá đây có thể là cú sốc về mặt tâm lý, khiến Choi không giữ được bình tĩnh và gây ra vụ án mạng kinh hoàng trên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.

Thúy Ngọc

Ảnh: Tư liệu