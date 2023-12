Thái Thiên Phượng

Cái chết bi thảm của người mẫu Thái Thiên Phượng từng làm chao đảo giới truyền thông Hoa ngữ những tháng đầu năm 2023.

Sự việc bắt đầu ngày 21/2 khi nữ người mẫu được thông báo mất tích sau khi được nhìn thấy lần cuối cùng tại khu nhà nơi chồng cũ cô sinh sống.

Sau đó, thi thể Thái Thiên Phượng được tìm thấy không lành lặn tại nhà chồng cũ. Tại hiện trường, hộp sọ của Thái Thiên Phương được tìm thấy ở một trong hai nồi súp lớn trong khi đôi chân bị cắt và nhét vào tủ lạnh. Ngoài ra, hơn 30 món đồ như dao, cưa máy, búa... được sử dụng trong quá trình phân xác người mẫu.

Thái Thiên Phượng.

Dựa trên những manh mối và lời khai liên quan, cảnh sát xác định hung thủ chính của vụ án là chồng cũ của Thái Thiên Phượng và nguyên nhân chính là chiếm đoạt tài sản. Tổng cộng có 6 nghi phạm bị truy tố, trong đó 4 người thuộc nhà chồng cũ Thái Thiên Phượng.

Lúc sinh thời, Thái Thiên Phượng là gương mặt nổi bật của làng thời trang Hoa ngữ. Với đam mê thời trang, cô theo đuổi nghề người mẫu từ rất sớm và gặt hái được nhiều thành công.

Không chỉ làm người mẫu, Thiên Phượng còn hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Trước khi qua đời, cô quản lý bốn công ty với khối tài sản vượt 100 triệu HKD (303 tỷ đồng). Mặc dù đã chia tay nhiều năm nhưng Thái Thiên Phượng vẫn chăm lo kinh tế cho gia đình chồng cũ.

Coco Lee

Ngày 5/7, truyền thông Trung Quốc đưa tin ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ gốc Hoa nổi tiếng Coco Lee đã qua đời tại nhà riêng. Trước đó, Coco Lee phải chống chọi với căn bệnh trầm cảm trong nhiều năm và từng tự tử nhưng không thành.

Mặc dù thành công với sự nghiệp khi sở hữu nhiều ca khúc đình đám như A Love Before Time, It's a Party, Before I Fall in Love, Just No Other Way… và là ca sĩ Hoa ngữ đầu tiên trình diễn tại lễ trao giải Oscar nhưng cuộc sống của cô lại đầy bi kịch.

Coco Lee.

Dù kết hôn 10 năm nhưng Coco Lee và chồng doanh nhân vẫn không thể có con. Chưa kể, chị gái Coco Lee tiết lộ tinh thần của cô suy sụp sau khi phát hiện chồng ngoại tình nhiều lần. Cả hai ly thân đầu năm 2023.

Cú sốc hôn nhân cộng với sức khỏe suy yếu do nhiều lần thụ tinh nhân tạo khiến Coco Lee kiệt sức và bị trầm cảm. Đầu năm nay, nữ ca sĩ trải qua phẫu thuật thắt lưng và chân. Có thời điểm, cô chỉ nặng 42 kg.

Trước khi mất, Coco Lee lập di chúc để lại khối tài sản 128 triệu USD cho mẹ ruột. Tuy nhiên, truyền thông đưa tin chồng cũ của cô đang đệ đơn lên tòa để đòi lại quyền thừa kế.

Châu Hải My

Tối 12/12, công ty đại diện của Châu Hải My xác nhận nữ diễn viên gạo cội qua đời do bệnh tật ở tuổi 57.

Trước đó, Châu Hải My được phát hiện bất tỉnh tại nhà riêng ở Bắc Kinh. Lúc đưa đến bệnh viện, cơ thể Châu Hải My đã cứng lạnh, đồng tử giãn và không còn phản xạ với ánh sáng.

Châu Hải My bị lupus ban đỏ từ nhiều năm trước và thường xuyên phải xét nghiệm máu để tránh bệnh tình chuyển biến xấu. Căn bệnh cũng khiến Châu Hải My có hệ miễn dịch kém, thường xuất hiện vết thâm tím khắp người hoặc nổi mụn đỏ trên mặt.

Châu Hải My.

Vì nữ diễn viên không kết hôn, không sinh con nên theo luật pháp nên mẹ và anh chị em ruột là người được thừa hưởng khối tài sản lên tới 13,5 triệu USD.

Châu Hải My là một trong những ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc) thập niên 90. Trong đó, vai diễn Chu Chỉ Nhược trong Ỷ thiên đồ long ký 1994 được xem là vai diễn kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ.

