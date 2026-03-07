Trong tập phát sóng mới của chương trình Jeon Hyun Moo Plan mùa 3, nữ diễn viên Pyo Ye Jin (34 tuổi) xuất hiện với vai trò khách mời cùng 2 MC Jun Hyun Moo và Kwak Tube thực hiện chuyến khám phá ẩm thực tại đảo Jeju.

Trong chương trình, Jun Hyun Moo hỏi Pyo Ye Jin về thông tin cô từng là tiếp viên hàng không trẻ nhất khi gia nhập hãng bay.

Nữ diễn viên Pyo Ye Jin.

Trả lời câu hỏi này, nữ diễn viên cho biết bắt đầu làm tiếp viên khi mới 19 tuổi nhưng chỉ gắn bó với nghề khoảng một năm rưỡi trước khi quyết định nghỉ việc.

Pyo Ye Jin chia sẻ dù công việc có nhiều cơ hội nhưng nghĩ đến tương lai lâu dài, cô nhận ra bản thân không thực sự phù hợp. “Tôi được đến nhiều quốc gia và gặp nhiều người nhưng khi nghĩ đến 10 năm sau, tôi lại cảm thấy khá bức bối. Vì vậy tôi quyết định rẽ hướng sang diễn xuất”, cô nói.

Quyết định thay đổi nghề nghiệp của cô ban đầu vấp phải sự phản đối từ gia đình. Nữ diễn viên kể rằng cha từng cắt đứt liên lạc và từ chối nói chuyện trong một thời gian còn mẹ buồn và khóc vì lo lắng cho tương lai của con gái. Tuy nhiên, hiện gia đình đã hoàn toàn ủng hộ con đường cô lựa chọn.

Sinh năm 1992 tại Changwon, Pyo Ye Jin từng làm tiếp viên cho hãng hàng không Korean Air trước khi rời công việc để theo đuổi đam mê diễn xuất.

Pyo Ye Jin là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc.

Cô ra mắt qua bộ phim Here Comes Mr. Oh và dần được khán giả chú ý khi tham gia các tác phẩm như Fight for My Way, What's Wrong with Secretary Kim (Thư ký Kim sao thế?), VIP... Tên tuổi của nữ diễn viên được nhiều khán giả quốc tế biết đến hơn khi cô góp mặt trong series Taxi Driver.

Nguồn: Nate