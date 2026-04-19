Ngày 19/4, PEOPLE đưa tin Nadia Farès qua đời sau 1 tuần được phát hiện bất tỉnh tại hồ bơi.

Thông tin được 2 con gái của nữ diễn viên xác nhận với Hãng Thông tấn Pháp AFP ngày 17/4. Trong thông cáo, họ bày tỏ: “Chúng tôi vô cùng đau buồn khi thông báo Nadia Farès đã ra đi. Nước Pháp mất đi một nghệ sĩ lớn, còn với chúng tôi vừa mất đi một người mẹ”.

Nữ diễn viên Nadia Farès.

Theo đó, cô được phát hiện bất tỉnh tại hồ bơi trong một phòng gym tư nhân ngày 11/4 trong tình trạng ngừng tim và hôn mê sâu. Nữ diễn viên qua đời tại Bệnh viện Pitié-Salpêtrière vào ngày 17/4. Cơ quan chức năng đã mở cuộc điều tra song chưa phát hiện dấu hiệu bất thường liên quan đến cái chết.

Năm 2007, Nadia từng tiết lộ phải phẫu thuật não do chứng phình động mạch, mô tả tình trạng khi đó như “quả bom hẹn giờ”. Ngoài ra, cô cũng từng trải qua 3 ca phẫu thuật tim.

Sự ra đi của nữ diễn viên để lại niềm tiếc thương lớn đối với gia đình, đồng nghiệp và người hâm mộ.

Nhan sắc quyến rũ lúc trẻ của Nadia Farès.

Sinh năm 1968 tại Morocco, Nadia Farès nổi lên từ đầu những năm 2000 với vai diễn trong phim The Crimson Rivers của đạo diễn Mathieu Kassovitz. Sau đó, cô tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án tại Pháp và Hollywood, trong đó có Storm Warning.

Theo một số nguồn tin, nữ diễn viên dự kiến tham gia một dự án phim hành động - hài vào tháng 9/2026, đồng thời lần đầu thử sức ở vai trò đạo diễn và biên kịch.

