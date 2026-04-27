Ngày 27/4, News1 đưa tin Jerry K đã qua đời sau thời gian điều trị u não, hưởng dương 42 tuổi.

Theo thông tin, Jerry K từng công khai tình trạng sức khỏe vào năm 2024. Khi đó, anh chia sẻ trên mạng xã hội bản thân bất ngờ nhận chẩn đoán mắc u não, đã trải qua phẫu thuật và đang trong quá trình hồi phục. Sau gần 2 năm chống chọi với bệnh tật, nam ca sĩ đã trút hơi thở cuối cùng.

Tang lễ của Jerry K được tổ chức tại nhà tang lễ Yonsei University, quận Seodaemun. Lễ di quan dự kiến diễn ra vào sáng 29/4.

Nam ca sĩ kiêm rapper Jerry K.

Sự ra đi của nam ca sĩ khiến nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ tiếc nuối. Trên mạng xã hội, đông đảo khán giả đã để lại lời chia buồn và tưởng nhớ anh.

Jerry K (tên thật Kim Jin Il) sinh năm 1984, là ca sĩ, rapper người Hàn Quốc. Ngoài tài năng nghệ thuật, anh còn gây chú ý với thành tích học vấn nổi bật khi tốt nghiệp Seoul National University chuyên ngành Truyền thông và Thông tin.

Anh bắt đầu hoạt động âm nhạc từ năm 2001 với ca khúc đầu tay Sacred Ground. Đến năm 2004, Jerry K chính thức ra mắt trong nhóm nhạc 2 thành viên Loquence.

Trong suốt sự nghiệp, nam ca sĩ phát hành nhiều sản phẩm nhóm lẫn cá nhân. Năm 2011, anh thành lập hãng đĩa độc lập Daze Alive nhằm hỗ trợ các nghệ sĩ underground.

Jerry K trong MV "Call Center":