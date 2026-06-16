Ngày 16/6, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin nữ diễn viên Ece Irtem qua đời ở tuổi 35.

Thông tin được luật sư của cô xác nhận. Theo đó, Ece Irtem được phát hiện bất tỉnh tại nhà riêng vào khoảng giữa trưa ngày 15/6 khi đang ở cùng mẹ. Dù được hỗ trợ y tế khẩn cấp, nữ diễn viên không qua khỏi.

Nữ diễn viên Ece Irtem.

Luật sư cho biết các đánh giá ban đầu cho thấy Ece Irtem có thể bị đau tim. Tuy nhiên, nguyên nhân tử vong chính thức vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra và sẽ được xác định sau khi có kết quả khám nghiệm tử thi.

Thông báo được đưa ra sau khi nhiều thông tin chưa được kiểm chứng về sự ra đi của nữ diễn viên lan truyền trên mạng xã hội. Đại diện pháp lý của cô cũng mong công chúng tôn trọng quyền riêng tư của gia đình trong giai đoạn khó khăn này.

Sự ra đi đột ngột của Ece Irtem khiến nhiều khán giả bàng hoàng bởi cô vừa đón sinh nhật lần thứ 35 vào ngày 14/6, tức chỉ 1 ngày trước khi được phát hiện tử vong tại nhà riêng.

Sinh năm 1991 tại tỉnh Sivas (Thổ Nhĩ Kỳ), Ece Irtem tốt nghiệp ngành Opera và Thanh nhạc tại Đại học Yasar vào năm 2014, trước khi tiếp tục theo học diễn xuất tại Trung tâm Văn hóa Sadri Alisik.

Nữ diễn viên bắt đầu sự nghiệp truyền hình từ năm 2014 và góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Yeni Gelin, Bay Yanlis, Mahkum, Yasak Elma...

Tên tuổi của cô được đông đảo khán giả quốc tế biết đến qua vai Isil trong bộ phim truyền hình ăn khách Kizilcik Serbeti.

Ece Irtem trong phim "Kizilcik Serbeti":

Nguồn: Oda TV