Danniella Westbrook vừa chia sẻ trên trang Instagram cá nhân hình ảnh tụ họp cùng gia đình, bạn bè để xem World Cup 2026 giữa đội tuyển Anh và Na Uy.

Nữ diễn viên diện chiếc đầm với màu sắc nổi bật, khoe thần thái rạng rỡ.

Đây là khoảnh khắc hiếm hoi Danniella Westbrook xuất hiện công khai, khi vẫn đang trong quá trình phẫu thuật kéo dài nhiều năm, nhằm tái tạo gương mặt. Đây là hậu quả trực tiếp từ chứng nghiện ma tuý suốt nhiều thập kỷ, khiến cấu trúc xương mặt của nữ diễn viên bị phá hủy nghiêm trọng.

Từ năm 1999, vách ngăn mũi của Danniella Westbrook bị tổn thương, dẫn tới chuỗi phẫu thuật liên tiếp. Dù đã trải qua khoảng 6 ca phẫu thuật trong thời gian qua, nữ diễn viên cho biết vẫn còn ít nhất 6 ca mổ nữa. Mỗi ca cách nhau khoảng 2 đến 3 tháng, tức quá trình này sẽ kéo dài thêm ít nhất 1,5 năm.

Danniella Westbrook luôn giữ tinh thần lạc quan.

Cuối tuần qua, Danniella Westbrook cũng xuất hiện tươi tắn tại một trận đấu bóng đá từ thiện, cho thấy hình ảnh đầy năng lượng dù đang trải qua biến cố.

Tháng 2 năm nay, cô bay sang Dubai thực hiện đại phẫu: Căng da toàn mặt, cổ, nâng chân mày, tái tạo mũi, môi với chi phí khoảng 45.000 Bảng Anh (gần 1,6 tỷ đồng).

Danniella Westbrook từng chia sẻ với kênh Channel 5, một bên gương mặt của mình hiện không còn xương. Ảnh hưởng bởi chứng loãng xương, cô phải phải tái tạo toàn bộ xương bằng filler tạm thời, sau đó đặt xương kim loại. Sắp tới, một chiếc xương gò má kim loại sẽ được cấy ghép vào mặt nữ diễn viên trong tương lai gần.

Dù có những thay đổi tích cực về ngoại hình, Danniella Westbrook thừa nhận vẫn không dám đối diện bản thân khi nhìn vào gương.

Nhan sắc khi còn trẻ của Danniella Westbrook.

Danniella Westbrook sinh năm 1973 tại Anh, được biết đến rộng rãi qua vai diễn Sam Mitchell trong loạt phim truyền hình dài tập EastEnders của đài BBC. Tuy nhiên, trong quá trình ghi hình, cô nghiện ma tuý nặng, tiêu thụ gần 60g mỗi tuần, dẫn tới bị BBC sa thải vào năm 2016.

Ngoài EastEnders, Danniella Westbrook còn tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế như I'm a celebrity... Get me out of here!, Dancing on ice, phim Hollyoaks.

Mục tiêu nữ diễn viên hướng tới sau hành trình phẫu thuật là trở lại với phim ảnh.

Danniella Westbrook từng ghét việc nhìn bản thân trong gương:

Ảnh, video: Instagram nhân vật