Ngày 6/7, Sohu đưa tin nữ diễn viên Trương Văn Từ vừa trải qua một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Thâm Quyến.

Theo thông tin được chia sẻ, sau khi hoàn tất trang điểm tại khách sạn, Trương Văn Từ lên xe của đoàn phim Đoàn luật sư kiểu mẫu để đến trường quay. Trên đường di chuyển, chiếc xe bất ngờ gặp tai nạn liên hoàn giữa 3 phương tiện trên cao tốc.

Chiếc xe chở nữ diễn viên là phương tiện cuối cùng trong vụ va chạm và phần đầu bị biến dạng nghiêm trọng sau cú tông mạnh.

Nữ diễn viên sau tai nạn liên hoàn.

May mắn, Trương Văn Từ đã cài dây an toàn nên không bị thương. Chia sẻ sau sự việc, nữ diễn viên cho biết vẫn chưa hết bàng hoàng và "sợ chết khiếp" ở thời điểm xảy ra tai nạn. Cô tiết lộ bản thân luôn có thói quen thắt dây an toàn mỗi khi lên xe, nhờ đó đã tránh được chấn thương.

Trương Văn Từ sinh năm 1972, gia nhập làng giải trí sau khi tham gia cuộc thi Hoa hậu châu Á năm 1996. Cô ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh Hong Kong như Nấc thang cuộc đời, Ngã rẽ cuộc đời, Lực lượng phản ứng 2, đồng thời được biết đến với khả năng hóa thân đa dạng trong cả vai chính diện lẫn phản diện.

Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự nhẹ nhõm khi biết Trương Văn Từ may mắn không gặp chấn thương nghiêm trọng sau vụ tai nạn.

Trương Văn Từ là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hong Kong.

Nữ diễn viên trên thảm đỏ: