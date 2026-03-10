Trong chuyến đi gần đây tới Ấn Độ, nữ diễn viên Elizabeth Hurley khiến người hâm mộ thích thú khi diện lại chiếc váy dạ hội của Versace mà cô từng mặc tại Met Gala 1999.

Nhan sắc quyến rũ của nữ diễn viên ở tuổi 61.

Thiết kế màu đen với cổ yếm, phần cổ khoét sâu và đường xẻ cao táo bạo ở đùi. Điểm nhấn của chiếc váy nằm ở cụm hạt đính màu hồng và cam phía trước thân.

Nữ diễn viên kết hợp trang phục với vòng tay bạc bản lớn, hoa tai chùm lấp lánh cùng dây chuyền Serpenti trị giá 49.400 USD (khoảng 1,3 tỷ đồng), có mặt dây chuyền hình đầu rắn nạm 2,07 carat kim cương.

Trên Instagram, Elizabeth chia sẻ: “Trong chuyến đi cuối tuần tại Ấn Độ, tôi đã lục lại kho lưu trữ và tìm thấy một trong những món đồ yêu thích nhất của mình, lần cuối mặc tại Met Gala 1999. 27 năm đã trôi qua nhưng có những tình yêu không bao giờ phai”.

Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ bạn bè và người thân. Con trai cô, Damian Hurley cũng để lại bình luận bày tỏ sự tự hào trước nhan sắc của mẹ ở tuổi 61.

Elizabeth Hurley và con trai Damian Hurley.

Elizabeth Hurley sinh năm 1965 tại Anh, là người mẫu, diễn viên và doanh nhân nổi tiếng. Cô được công chúng biết đến rộng rãi từ thập niên 1990 và nhanh chóng trở thành biểu tượng thời trang của làng giải trí Anh.

Trong sự nghiệp diễn xuất, cô ghi dấu ấn qua các bộ phim như Austin Powers: International Man of Mystery, Bedazzled cùng nhiều dự án truyền hình khác. Ngoài ra, nữ diễn viên còn thành công trong lĩnh vực kinh doanh với thương hiệu đồ bơi mang tên mình.

Elizabeth Hurley diện áo tắm nóng bỏng:

