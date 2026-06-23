Chia sẻ với VietNamNet, diễn viên Trương Huỳnh Như vừa hạnh phúc vừa biết ơn vì 2 phim có cô đóng là Lầu chú Hỏa và Mesdames Thanh Sắc lần lượt được ra mắt trong những ngày qua.

Diễn viên Trương Huỳnh Như có 2 tác phẩm cùng lúc ra rạp.

“Tôi xem đây là cột mốc đẹp trên hành trình làm nghề của mình. Trong một thời điểm, tôi có cơ hội cho khán giả thấy 2 vai diễn với tính cách, tạo hình, số phận hoàn toàn khác biệt”, cô chia sẻ.

Trong Lầu chú Hỏa, nữ diễn viên đóng vai cô Hứa - nhân vật trung tâm của câu chuyện với tạo hình ma mị, bí ẩn cùng nhiều phân đoạn gây sợ hãi cho người xem. Diễn viên thuyết phục đạo diễn bởi ngoại hình, nét diễn lột tả số phận bi kịch của nhân vật.

Trương Huỳnh Như có 2 vai diễn ấn tượng trong lần đầu chạm ngõ điện ảnh.

Bước sang Mesdames Thanh Sắc, Trương Huỳnh Như đảm nhận vai Mỹ Vân - cô vũ nữ có ngoại hình xinh đẹp, sắc sảo, những điệu nhảy quyến rũ. Cô gái thể hiện tham vọng, sẵn sàng đánh đổi để chiếm ngôi vị trí "đệ nhất vũ nữ" của Cầm Thanh (Thanh Hằng) đóng. Nhân vật liên tục giằng xé giữa danh vọng và những dằn vặt nội tâm để rồi kết thúc trong bi kịch.

Trương Huỳnh Như bày tỏ biết ơn đối với Thanh Hằng và Hồng Ánh vì đã hỗ trợ, hướng dẫn cô trong suốt quá trình quay phim. Theo nữ diễn viên, sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các đàn chị giúp những phân cảnh đấu trí, đối đầu, cạnh tranh giữa các nhân vật trở nên thuyết phục hơn.

Diễn viên Trương Huỳnh Như đi cine-tour cùng Thanh Hằng.

Trương Huỳnh Như xem Thanh Hằng là thần tượng từ nhỏ nên khi làm việc cùng cảm giác như được “sống trong giấc mơ”. Diễn viên học ở đàn chị sự chỉn chu, chuyên nghiệp và tập trung.

Trong khi đó, diễn viên Hồng Ánh với thâm niên trong cả lĩnh vực sân khấu và phim ảnh đã nhìn ra ngay những thiếu sót của Trương Quỳnh Như, từ đó có sự hướng dẫn tỉ mỉ, giúp cô nhập vai trọn vẹn hơn.

“Cơ hội không chỉ đóng chung phim mà còn được giao những phân đoạn diễn 1-1 với chị Hồng Ánh ở phim là bài học nghề quý giá với tân binh như tôi”, cô kể.

Sau 2 dự án điện ảnh trên, Trương Huỳnh Như sẽ tiếp tục tái ngộ khán giả trong phim điện ảnh Út Lan 2 của đạo diễn Trần Trọng Dần vào mùa thu năm nay.

Diễn viên sở hữu ngoại hình gợi cảm, được mời làm người mẫu.

Trương Huỳnh Như được đánh giá có gương mặt sáng, ngoại hình gợi cảm. Diễn viên chăm chút khoản ăn mặc để mỗi lần xuất hiện gây ấn tượng công chúng. Ngoài diễn xuất, cô cũng tham gia chụp hình thời trang, làm người mẫu cho các nhà thiết kế.

Trương Huỳnh Như sinh năm 1999, quê Bình Dương, tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM. Sau 4 năm học tập chăm chỉ và 2 năm tạm lắng để tiếp tục trau dồi kỹ năng, hoàn thiện sắc vóc, Trương Huỳnh Như bắt đầu tự tin tham gia casting các dự án phim.

Ngoài hoạt động điện ảnh, cô còn tham gia diễn xuất sân khấu. Từ đầu năm đến nay, nữ diễn viên góp mặt trong các vở diễn Mật mã cầu cơ và Gánh hát về khuya tại Sân khấu Thế Giới Trẻ. Cô được NSND Mỹ Uyên - giám đốc Nhà hát 5B Võ Văn Tần nhận xét giàu tố chất và tiềm năng để đi xa với nghề.

Diễn viên Trương Huỳnh Như trong "Mesdames Thanh Sắc"

Ảnh, clip: NVCC