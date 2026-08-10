Theo Mirror, đằng sau cơn sốt toàn cầu của bom tấn hoành tráng The Odyssey có một sự thật ít người biết rằng, người trực tiếp thực hiện các phân cảnh hành động nguy hiểm và xuất hiện ở nhiều góc quay cận cảnh không phải nam tài tử Matt Damon mà là Devyn Dalton, nữ diễn viên đóng thế chỉ cao 1,37m.

Devyn Dalton đóng thế cho Matt Damon trong "The Odyssey".

Ở tuổi 35, Devyn Dalton đang là một trong những cái tên ghi dấu ấn đậm nét trong giới làm phim tại Vancouver (Canada) lẫn Hollywood. Trong The Odyssey - tác phẩm vừa cán mốc 1 tỷ USD doanh thu phòng vé toàn cầu chỉ sau 3 tuần khởi chiếu, cô chính là người trực tiếp tham gia vào các cảnh giao chiến nghẹt thở với đàn quái vật Laestrygonian. Chính Matt Damon cũng không ngần ngại thừa nhận trên sóng truyền hình rằng Dalton đã đảm nhận phần lớn các cảnh quay đòi hỏi thể lực và kỹ năng chuyên môn cao cho nhân vật của mình.

Bắt đầu tham gia nghệ thuật từ năm 9 tuổi qua các hợp đồng quảng cáo, Dalton chính thức bước chân vào nghề đóng thế chuyên nghiệp từ năm 2012. Đến nay, cô đã bỏ túi hơn 80 vai diễn lớn nhỏ, từng góp mặt trong hàng loạt dự án đình đám như Hành tinh khỉ, Thunderbolts, The Last of Us, X-Men: Dark Phoenix hay Percy Jackson, hợp tác cùng các ngôi sao hạng A như: Dwayne Johnson, Pedro Pascal và Florence Pugh.

Devyn Dalton đóng thế cho nhiều diễn viên nổi tiếng.

Để có được những thước phim mãn nhãn trên màn ảnh rộng, Dalton cùng các đồng nghiệp phải đối mặt với vô vàn rủi ro. Cô từng trải qua những cú ngã từ độ cao 7,5m, lao người qua cửa kính, thậm chí phải chiến đấu dưới nước liên tục hay chịu va chạm trực tiếp trong các cảnh đâm xe ở tốc độ cao. Dù nghề đóng thế luôn tiềm ẩn chấn thương nguy hiểm, Dalton chia sẻ yếu tố cốt lõi để duy trì sự nghiệp chính là sự kiên trì, tính kỷ luật và việc tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn trên trường quay.

Dù mang lại danh tiếng và cơ hội làm việc cùng dàn sao hạng A, việc đóng thế với cô chưa bao giờ là đơn giản. Dalton thẳng thắn chia sẻ rằng đây là một nghề đầy nguy hiểm, nơi các diễn viên phải liên tục đẩy cơ thể đến giới hạn tối đa của mình. Tình trạng bầm tím, bong gân hay chấn thương sọ não nhẹ gần như xảy ra như cơm bữa.

Mỗi thể loại phim lại đòi hỏi Dalton phải thích nghi với những thử thách hoàn toàn khác nhau. Trong dự án hài hành động Jackpot!, tài tử John Cena từng thực hiện cú đá văng cô ra khỏi một chiếc xe đang lao đi trên đường. Cảnh quay đòi hỏi Dalton phải treo mình trên dây cáp và bị kéo văng ra ngoài không trung - một kỹ thuật phức tạp yêu cầu nhiều ngày tập luyện gắt gao để đảm bảo độ chính xác tuyệt đối.

Devyn Dalton sinh năm 1991 và chỉ cao 1,37m.

Một lần khác, cô phải chạy thẳng ra giữa đường, nhảy lên không trung để một chiếc ô tô đâm trúng, trước khi hệ thống dây kéo giật cô ngược lại rơi xuống tấm đệm an toàn.

Để trụ vững trong nghề, Dalton cho biết một diễn viên đóng thế phải là "kẻ đa năng", người vừa có sự linh hoạt của một vũ công, vừa có thể lực của một vận động viên chuyên nghiệp. Tuy nhiên, sự mạo hiểm này cũng khiến gia đình cô không khỏi lo lắng. Dalton tiết lộ đã phải ngừng kể chi tiết các kỹ xảo mạo hiểm cho mẹ nghe bởi bà luôn mong muốn nhìn thấy con gái xuất hiện trên màn ảnh với tư cách một diễn viên thực thụ hơn là “người chịu đòn” thay cho các ngôi sao.

Devyn Dalton đóng thế cho Matt Damon trong "The Odyssey" (Nguồn: Global News)

Ảnh: IGNV