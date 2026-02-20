Lee Se Young (37 tuổi) bất ngờ công bố bộ ảnh mới trên trang cá nhân, nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Trong loạt hình, nữ diễn viên hài xuất hiện với phong cách hiện đại, sắc sảo và trưởng thành hơn trước. Diện mạo mới khiến nhiều khán giả bất ngờ, bởi khác xa hình ảnh “lố nhưng duyên” từng gắn liền với cô trên sân khấu.

Nhan sắc hiện tại của Lee Se Young.

Trong một chương trình YouTube và khi tham gia chương trình Miss Trot 4, cô cho biết đã chi khoảng 100 triệu won (khoảng 1,79 tỷ đồng) cho các ca cắt mí, nâng mũi, chỉnh sửa vòng một và niềng răng.

Nữ diễn viên trước khi công khai thẩm mỹ.

Sinh năm 1989, Lee Se Young được biết đến rộng rãi sau khi góp mặt trong chương trình hài nổi tiếng SNL Korea. Bên cạnh hoạt động truyền hình, cô tích cực tham gia các chương trình giải trí và xây dựng kênh YouTube riêng.

Năm 2016, nữ nghệ sĩ từng vướng tranh cãi vì hành vi bị cho là thiếu phù hợp trong một chương trình giải trí. Sau đó, cô công khai xin lỗi và tạm ngưng hoạt động một thời gian trước khi trở lại làng giải trí.

