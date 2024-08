Diệp Tử My sinh năm 1966, từng là một trong những nữ diễn viên "bốc lửa" màn ảnh Hong Kong với thân hình thon thả và vòng một 'khủng'.

Diệp Tử My thời xuân sắc và lúc về già.

Diệp Tử My lần đầu tiên được chú ý nhờ xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình vào giữa thập niên 1980. Năm 1987, vai diễn cô gái gợi cảm trong phim Liêu trai diễm đàm giúp cô trở thành một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất ở Hong Kong và nhiều nơi khác ở châu Á vào cuối thập niên 1980 và đầu thập niên 1990.

Ngoài ra, Nhục bồ đoàn do cô đóng chính cũng là bộ phim cấp ba có doanh thu cao nhất trong lịch sử phòng vé Hong Kong. Nhờ thành tích nổi bật trên, cô nhanh chóng trở thành “con cưng” của các nhà làm phim 18+.

Người đẹp thích diện trang phục khoe vòng một.

Theo giới truyền thông, việc sở hữu vẻ ngoài gợi cảm, bộ ngực đầy đặn vừa là lợi thế, đồng thời khiến Tử My gặp bất lợi khi đóng phim. Cô liên tục nhận nhiều lời yêu cầu quay cảnh khỏa thân từ các đạo diễn. Họ muốn khai thác triệt để thân hình của cô giúp phim hút khách, kiếm nhiều tiền.

Người đẹp từng có quãng thời gian khủng hoảng vì liên tiếp có những màn gạ gẫm, chào mời đi khách.

"Tôi nỗ lực diễn xuất trong từng vai diễn nhưng cái mọi người muốn nhìn thấy ở tôi là những màn khoe thân. Tôi không thể tiếp tục theo đuổi phim ảnh được nữa giữa bao nhiêu ánh mắt săm soi ngoài kia", cô nói.

Nữ diễn viên từng tham gia đóng phim Thánh tình 1991 với Châu Tinh Trì. Bên cạnh đó, cô cũng gắn bó với vua hài Hong Kong trong nhiều bộ phim khác như: Anh em trừ yêu hay Truyền nhân của rồng...

Nhờ lợi thế ngoại hình, cô đào họ Diệp trở thành gương mặt vàng được làng giải trí săn đón. Không chỉ đắt show phim ảnh, Diệp Tử My còn là nữ hoàng ảnh bìa của nhiều tạp chí nổi tiếng Hong Kong thập niên 1990. Cô chính thức dừng đóng phim năm 1997.

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Diệp Tử My cũng nảy sinh tình cảm với bác sĩ Lữ Tích Chiêu. Do từng trải qua đổ vỡ hôn nhân, bác sĩ Lữ không kết hôn với cô. Về phía Diệp Tử My, cô cam chịu sống chung với tình nhân, không có danh phận.

Tuy nhiên, bi kịch ập với cô đào nóng bỏng khi người tình đột qua đời trên máy bay khi sang Mỹ công tác. Cái chết của bác sĩ Lữ khiến Diệp Tử My suy sụp tinh thần. Cô cũng không quan tâm tới tài sản của người tình. Sau cú sốc, người đẹp sống kín tiếng, tu tập và hạn chế ra khỏi nhà.

Hình ảnh gần đây của Diệp Tử My.

Những năm gần đây, Diệp Tử My tái xuất ở một vài sự kiện. Người đẹp một thời bị nhận xét gương mặt chảy xệ, già nua, vóc dáng gầy gò ở tuổi gần 60. Ngoại hình xuống dốc của nữ diễn viên được nhiều người cho là do tác hại của tiêm chất làm đầy thời trẻ.

Thúy Ngọc (tổng hợp)

Ảnh, clip: Tư liệu