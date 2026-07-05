Zendaya vừa cùng dàn sao bom tấn The Odyssey dự buổi chụp hình tại London, Anh trong hành trình quảng bá bộ phim trên phạm vi toàn cầu. Nữ diễn viên sinh năm 1996 xuất hiện cùng các diễn viên Anne Hathaway, Robert Pattinson, Matt Damon và Tom Holland.

Người đẹp cao 1,78m vẫn nổi bật như thường lệ với gu thời trang ấn tượng và gợi cảm. Lần này cô chọn chiếc đầm trắng muốt của thương hiệu Jacquemus với những đường cắt xẻ và khoảng hở táo bạo từ trước ra sau giúp Zendaya khoe vóc dáng hoàn hảo và nhận nhiều lời khen ngợi. Mỹ nhân 30 tuổi không chỉ chứng tỏ mình là tên tuổi lớn đang lên mà còn là một trong những biểu tượng thời trang lớn nhất Hollywood.

Thiết kế mới nhất được Zendaya chọn sexy vừa đủ nhưng có những chi tiết vô cùng thanh lịch giúp nữ diễn viên khoe được vóc dáng mà không phản cảm. "Cô ấy mặc trang phục nào cũng đều tuyệt vời! Nhà tạo mẫu của cô ấy cần được trao giải Oscar", một người dùng mạng bình luận.

Thời gian này Zendaya đang bận rộn quảng bá cùng lúc cho 2 bom tấn Spider-Man: Brand New Day (Người Nhện: Khởi đầu mới) và The Odyssey cùng công chiếu trong tháng 7 này. Cả hai phim này Zendaya đều đóng cùng chồng mới cưới là nam diễn viên Tom Holland. Cuối năm nay Zendaya còn hội ngộ khán giả trong bom tấn Dune 3.

Zendaya trong "The Odyssey"

Ảnh: WW, Wireimage