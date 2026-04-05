Elizabeth Hurley gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh gợi cảm trên trang cá nhân. Nữ diễn viên lựa chọn phong cách táo bạo với bikini nhỏ, khéo léo che chắn vòng một bằng tay.

Trong khung cảnh thiên nhiên, cô để mặt mộc nhưng vẫn ghi điểm nhờ làn da mịn màng, thần thái rạng rỡ cùng vóc dáng săn chắc đáng kinh ngạc ở tuổi 61.

Chia sẻ về khoảnh khắc này, Elizabeth cho biết tranh thủ “tắm nắng” để bổ sung vitamin D trước dịp Lễ Phục sinh. Nữ diễn viên cũng nhắn nhủ mọi người chú ý bảo vệ làn da khi ra ngoài, đồng thời khuyến khích tận hưởng ánh nắng tự nhiên vì lợi ích cho sức khỏe và tinh thần.

Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều bình luận khen ngợi, bày tỏ sự ngưỡng mộ trước vẻ đẹp “không tuổi” của cô.

Trước đó, chuyện tình giữa Elizabeth Hurley và Billy Ray Cyrus từng gây bất ngờ khi cả hai công khai hẹn hò vào dịp Lễ Phục sinh năm 2025. Cặp đôi sau đó thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện và thể hiện tình cảm trước công chúng.

Elizabeth Hurley sinh năm 1965 tại Anh, là diễn viên, người mẫu và doanh nhân nổi tiếng. Cô bứt phá với bộ phim Austin Powers: International Man of Mystery, ghi dấu với hình ảnh quyến rũ và phong thái sang trọng.

Ngoài điện ảnh, cô còn là gương mặt đại diện lâu năm của nhiều thương hiệu lớn và xây dựng thương hiệu thời trang riêng.

