Trong lịch sử truyền hình Thái Lan, Aum Patchrapa là trường hợp hiếm hoi duy trì vị thế ngôi sao hạng A suốt hơn 20 năm mà không cần dựa vào scandal hay tần suất xuất hiện dày đặc trên truyền thông.

Sự nghiệp của cô gắn liền với những bộ phim có tỷ suất người xem cao, hình ảnh cá nhân ổn định cùng phong cách làm nghề chừng mực, kỷ luật.

Nữ minh tinh Aum Patchrapa.

Hơn 2 thập niên giữ vững vị thế sao hạng A của truyền hình Thái Lan

Aum Patchrapa sinh năm 1978 tại Bangkok và là con gái duy nhất trong gia đình. Sau khi hoàn thành chương trình phổ thông, cô tốt nghiệp cử nhân Truyền thông, chuyên ngành Quan hệ công chúng tại Đại học Rangsit vào năm 2000.

Năm 1997, Aum bước chân vào làng giải trí khi giành chiến thắng tại cuộc thi Miss Hack. Sau cuộc thi, cô được đào tạo diễn xuất và bắt đầu tham gia các buổi tuyển chọn. Dù từng lỡ cơ hội với vai điện ảnh đầu tay do chưa phù hợp hình tượng, Aum nhanh chóng được giới thiệu đến Đài Channel 7. Sau khi quay băng thử vai và nhận được sự chấp thuận từ lãnh đạo đài, cô ký hợp đồng độc quyền, mở ra giai đoạn gắn bó dài lâu với nhà đài này.

Nhan sắc nóng bỏng của Aum thuở mới vào nghề.

Vai diễn đầu tiên của Aum là trong MV Không phải người trong mơ. Cùng năm, cô có vai truyền hình đầu tay trong phim Ngọc trong đá, đóng cùng Kongkrapan Saengsuriya.

Cuối thập niên 1990, Aum xuất hiện đều đặn trên màn ảnh nhỏ qua hàng loạt phim như E-sa - Rawi, Giấc mơ đánh cược tình yêu, Cặp rể cặp dâu, Nàng hồng anh, Nàng Nak... Dù chưa tạo cú bứt phá lớn, giai đoạn này giúp cô xây dựng hình ảnh một nữ diễn viên trẻ có ngoại hình nổi bật và phong độ làm việc ổn định.

Bước ngoặt đến vào năm 2001 với vai phản diện Pia trong Lưỡi dao oán hận. Đây là lần đầu Aum đảm nhận nhân vật có tính cách tiêu cực rõ nét, đồng thời là vai diễn khiến khán giả nhớ đến cô nhiều nhất ở giai đoạn đầu sự nghiệp.

Thành công của bộ phim giúp tên tuổi Aum vượt khỏi nhóm diễn viên trẻ triển vọng, chính thức bước vào hàng ngũ nữ chính được săn đón.

Aum Patchrapa là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình Thái Lan.

Từ đây, sự nghiệp của Aum tăng tốc rõ rệt. Năm 2003, cô tham gia phim điện ảnh đầu tay Giả dối trăm đường và gây tiếng vang với vai Pralee trong phim truyền hình Sợi xích tình yêu. Vai diễn mang về cho Aum giải Top Awards cùng giải khuyến khích tại Asian Television Awards, đánh dấu sự ghi nhận ở phạm vi khu vực.

Năm 2005, Ngọn lửa cuồng phong với vai Parichat đưa Aum lên đỉnh cao danh tiếng. Phim gây tranh luận vì nội dung và trang phục táo bạo, thậm chí trở thành đề tài thảo luận xã hội, đạt rating cao nhất năm, đưa Aum trở thành nữ diễn viên chủ lực của Channel 7 với lịch trình phim ảnh, sự kiện và quảng cáo dày đặc. Năm 2009, vai phản diện trong Vợ cả giúp cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Năm 2017, sau gần 3 năm vắng bóng, Aum tái xuất với vai Jao Nang Ananthip trong phim cổ trang Ngọn lửa hoàng hậu. Tác phẩm đạt rating cao nhất năm của Thái Lan, mang về cho cô nhiều giải thưởng và được xem là một trong những vai diễn ấn tượng nhất sự nghiệp.

Sau tác phẩm, cô được gọi là “Nữ hoàng rating không đối thủ”.

Aum trong phim "Ngọn lửa hoàng hậu":

Song song với diễn xuất, Aum hoạt động bền bỉ trong vai trò MC. Chương trình trò chuyện Jor Jee do cô dẫn dắt phát sóng liên tục từ 2003 đến 2017. Ngay cả khi không còn là nghệ sĩ độc quyền, Aum vẫn duy trì mối quan hệ tốt với Channel 7 và tiếp tục tham gia một số dự án của đài.

Aum còn là gương mặt được các thương hiệu lớn lựa chọn suốt nhiều năm nhờ độ nhận diện cao và sức ảnh hưởng đại chúng. Cô từng dẫn đầu các bảng xếp hạng về độ nổi tiếng, hình ảnh và mức độ gợi cảm, trước khi tuyên bố không nhận thêm danh hiệu liên quan đến “sexy” từ năm 2012.

Phong cách thời trang sành điệu của nữ diễn viên.

Sống độc thân ở tuổi U50 và bền bỉ với các hoạt động thiện nguyện

Về đời sống cá nhân, Aum kín tiếng. Cô hiếm khi chia sẻ chuyện tình cảm và không chủ động biến đời tư thành đề tài truyền thông, kể cả khi sự nghiệp ở đỉnh cao.

Những tin đồn hẹn hò trong giai đoạn đầu chủ yếu xuất phát từ suy đoán và không được xác nhận. Với các câu hỏi riêng tư, Aum thường trả lời ngắn gọn hoặc giữ im lặng.

Vẻ đẹp trẻ trung của Aum ở tuổi 48.

Mối quan hệ được truyền thông ghi nhận rõ ràng hơn của cô là với doanh nhân Amp Phithan Ongkosit. Cả 2 từng xuất hiện cùng nhau tại một số sự kiện và được cho là nghiêm túc, song sau khi chia tay, không có phát ngôn công khai hay ồn ào đi kèm. Xuyên suốt sự nghiệp, Aum luôn giữ ranh giới rõ ràng giữa công việc và đời sống riêng. Trong những cuộc phỏng vấn hiếm hoi, cô cho biết không đặt nặng chuyện hôn nhân, ưu tiên sự cân bằng và tinh thần thoải mái.

Ngoài công việc, Aum dành nhiều thời gian cho gia đình và hoạt động thiện nguyện, đặc biệt là các chương trình bảo vệ động vật, xem mạng xã hội như kênh kết nối và hỗ trợ cộng đồng.

Người đẹp cũng thường xuyên chia sẻ bí quyết làm đẹp trên mạng xã hội.

Ảnh, Video: FBNV