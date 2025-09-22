Ngày 22/9, truyền thông Trung Quốc đưa tin nữ diễn viên Tùy Đường cùng chồng bị ban quản lý khu căn hộ cao cấp tại Đại Trực (Đài Bắc) khởi kiện vì khoản phí quản lý chưa thanh toán, lên tới 113.967 Nhân dân tệ (hơn 400 triệu đồng).

Diễn viên Tùy Đường.

Theo Mirror Weekly, ban quản lý tòa nhà đã nộp đơn lên tòa với tư cách chủ nợ, yêu cầu vợ chồng Tùy Đường thanh toán toàn bộ phí còn thiếu vào tháng 7. Họ nhấn mạnh, với tư cách chủ sở hữu căn hộ, nữ diễn viên có nghĩa vụ đóng đầy đủ chi phí vận hành, song nhiều lần gửi công văn nhắc nhở đều không nhận được phản hồi.

Tuy nhiên, quá trình xét xử cho thấy đơn kiện tồn tại sai sót khi địa chỉ gửi không trùng khớp hộ khẩu của vợ chồng Tùy Đường, khiến việc chứng minh cô đã thực sự nhận thông báo gặp khó khăn. Tòa án tạm thời bác bỏ đơn kiện và yêu cầu bổ sung thông tin. Dù vậy, thông tin về khoản nợ nhanh chóng lan truyền, gây nhiều tranh cãi trong dư luận.

Tùy Đường và chồng từng chi hơn 60 tỷ đồng để mua căn hộ thông tầng 138m2 (gồm 2 tầng 8 và 9) kèm 2 chỗ đỗ xe, mất hơn 1 năm để hoàn thiện nội thất sang trọng. Thế nhưng kể từ khi dọn về, gia đình cô liên tục bị phàn nàn vì tiếng động lớn vào ban đêm và sáng sớm, được cho là do 3 con nhỏ nô đùa.

Dù nữ diễn viên nhiều lần khẳng định “đã nỗ lực hết sức” như lót thêm sàn, gắn mút giảm chấn dưới cầu thang nhưng hàng xóm vẫn cho rằng chưa đủ, dẫn đến tranh chấp kéo dài qua 2 lần hòa giải tại tòa mà không đạt thỏa thuận.

Nữ diễn viên và chồng chi số tiền lớn để mua căn hộ thông tầng.

Sinh năm 1980, Tùy Đường là diễn viên, MC và người mẫu nổi tiếng Đài Loan (Trung Quốc), được khán giả biết đến nhiều nhất qua vai Tạ An Thần trong phim Vợ ngoan (2010). Cô cũng tham gia nhiều phim truyền hình ăn khách như: Phép thuật tình yêu (2006), Năm tháng hạnh phúc ấy (2009) và từng được mời dẫn lễ trao giải Kim Mã 2008.

Nguồn: Mnews, Mirror Weekly