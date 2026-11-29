TRUNG QUỐC - Cuốn hồi ký với 38 bức ảnh không chỉ lưu giữ hành trình kiên cường của người phụ nữ đã qua đời ở tuổi 47 mà còn trở thành điểm tựa tinh thần, giúp mẹ chị dần vượt qua nỗi đau mất con.

Nữ điều dưỡng có tâm

Tháng 11, tại một bãi cỏ ven hồ ở thành phố Ninh Ba (Trung Quốc), các điều dưỡng Khoa Thận, Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố tổ chức một buổi dã ngoại nhỏ. Tham gia cùng họ có một người phụ nữ ngoài 70 tuổi, được mọi người thân mật gọi là "mẹ Thỏ", trang QQ đưa tin.

Bà cùng các điều dưỡng chuyền tay nhau cuốn hồi ký mang tên “Không gian trong ký ức”. Cuốn sách gồm 38 bức ảnh và những câu chuyện đời thường, tái hiện cuộc đời đầy nghị lực của con gái bà, người được gọi bằng biệt danh “Thỏ”.

Người phụ nữ qua đời ngày 8/5 năm nay, ở tuổi 47. Tuy nhiên, sự quan tâm của các nhân viên y tế dành cho mẹ nữ bệnh nhân vẫn tiếp tục.

Năm 21 tuổi, Thỏ phát hiện mình bị tiểu ra máu và bị chẩn đoán mắc viêm mạch máu. Bệnh tình ngày càng nặng, tiến triển thành suy thận mạn tính, kèm theo tiểu đường.

Điều dưỡng Kim Lâm Linh gặp nữ bệnh nhân lần đầu vào năm 2023. Lúc đó, dù cao 1,6m, người phụ nữ chỉ nặng hơn 40kg. Biến chứng võng mạc do tiểu đường khiến thị lực hai mắt suy giảm nghiêm trọng. Nữ bệnh nhân cũng bắt đầu phải nhập viện thường xuyên, mỗi đợt kéo dài nhiều tháng.

Suốt những năm tháng bệnh tật, người duy nhất luôn ở bên chăm sóc chị là mẹ. Nữ bệnh nhân đã ly hôn, không có con, cha cũng ít quan tâm đến hai mẹ con. Một mình người mẹ nuôi con trưởng thành rồi tiếp tục đồng hành cùng chị trong hơn 20 năm chống chọi với bệnh tật.

Thỏ từng tâm sự với điều dưỡng Kim Lâm Linh: "Đôi khi tôi cảm thấy không thể tiếp tục chịu đựng được nữa. Nhưng mỗi lần mở mắt ra, nhìn thấy mẹ đang ngồi bên giường, tôi lại cắn răng cố gắng".

Năm ngoái, sau khi tham gia khóa đào tạo về chăm sóc giảm nhẹ, Kim Lâm Linh có thêm nhiều ý tưởng trong việc hỗ trợ bệnh nhân. Khi thấy Thỏ thường xuyên bị ngứa ngáy, mất ngủ, nữ điều dưỡng thử massage bằng tinh dầu. Nhờ đó, thời gian ngủ của bệnh nhân dần tăng từ 2 lên khoảng 4 tiếng mỗi lần.

Cũng trong thời gian này, nữ điều dưỡng bắt đầu trò chuyện, lắng nghe hai mẹ con kể về cuộc đời. Mẹ Thỏ nhớ lại ngày con chào đời chỉ nặng khoảng 2,4kg vì khi mang thai, bà không có điều kiện bồi bổ. Sau đó, bà chăm chút từng bữa ăn để nuôi con lớn khôn. Thỏ lại hào hứng kể những kỷ niệm tinh nghịch thời đi học.

Nghe nhiều câu chuyện thú vị, Kim Lâm Linh đề nghị viết một cuốn hồi ký để lưu giữ những kỷ niệm ấy. Hai mẹ con vui vẻ đồng ý.

Cuốn hồi ký kỷ niệm

Từ tháng 10 năm ngoái, nữ điều dưỡng bắt đầu thu thập tư liệu, ghi chép những câu chuyện của Thỏ. Ngay cả khi bệnh nhân xuất viện, nữ điều dưỡng vẫn tranh thủ ngày nghỉ đến nhà thăm và tiếp tục lắng nghe.

Tháng 1 năm nay, nhân dịp sinh nhật nữ bệnh nhân, Kim Lâm Linh mua một chiếc bánh kem hình con thỏ, đưa con mình đến nhà bệnh nhân để tổ chức sinh nhật.

Đến tháng 4, nữ bệnh nhân nhập viện trở lại do biến chứng tiểu đường khiến bàn chân trái bị loét nghiêm trọng, gây đau đớn liên tục và cơ thể ngày càng suy kiệt. Lo sợ không còn nhiều thời gian, Kim Lâm Linh tranh thủ làm việc đến khuya, tận dụng mọi khoảng thời gian rảnh để hoàn thành cuốn hồi ký.

Dù thị lực đã rất kém, nữ bệnh nhân vẫn vô cùng vui vẻ khi được người thân đọc những câu chuyện trong sách. Đặc biệt, chính chị là người đặt tên cho cuốn hồi ký là “Không gian trong ký ức”.

Nữ điều dưỡng trao cuốn hồi ký cho mẹ bệnh nhân. Ảnh: QQ

Đầu tháng 5, nữ bệnh nhân bất ngờ nói với mẹ rằng bàn chân không còn đau nữa. Người mẹ linh cảm ngày chia xa đã đến gần. Vài ngày sau, các cơ quan trong cơ thể Thỏ suy kiệt, hơi thở yếu dần. Đứng bên giường bệnh, bà nhẹ nhàng nói với con: "Không sao nữa rồi, con cứ yên tâm ra đi".

Sau khi nữ bệnh nhân qua đời, các điều dưỡng lo lắng người mẹ sẽ cô đơn, suy sụp nên thường xuyên gọi điện, nhắn tin hỏi thăm. Mỗi khi đi du lịch, bà đều chụp ảnh gửi cho mọi người. Các hoạt động của khoa cũng luôn có một chỗ dành cho bà.

Trong buổi dã ngoại bên hồ tháng 11, người mẹ lại cùng các điều dưỡng giở cuốn hồi ký, nhắc về những kỷ niệm thời thơ ấu của con gái. Bên cạnh họ còn có một nữ bệnh nhân đã chạy thận nhân tạo 16 năm, cũng là người mà Kim Lâm Linh dự định ghi lại câu chuyện cuộc đời tiếp theo.

"Cái chết không phải là điểm kết thúc, lãng quên mới là điều đáng sợ", nữ điều dưỡng chia sẻ. Với chị, viết hồi ký là cách giúp một người nhìn lại trọn vẹn cuộc đời, để những tiếc nuối được xoa dịu và tình yêu thương có nơi lưu giữ.