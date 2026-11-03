TRUNG QUỐC - Suốt 9 năm, chủ quán miệt mài quay và đăng tải hơn 6.000 video tìm kiếm người thân, giúp hơn 140 gia đình đoàn tụ.

Sau hành trình hơn 1.500km với nhiều lần chuyển tàu, xe khách, Hi Nguyệt trở về quê hương sau 38 năm xa cách. Chị rời gia đình khi mới 3 tháng tuổi và chỉ tìm lại được người thân khi đã trưởng thành.

Tại sân nhà, cha mẹ chị là ông Đàm Nguyệt Toàn và bà Giả Vân Trân đứng chờ từ sớm. Nghe con gái gọi tiếng “bố, mẹ”, hai người bật khóc vì xúc động. Cả gia đình ôm chầm lấy nhau sau gần 4 thập kỷ xa cách, trang 163 đưa tin.

Người góp phần làm nên cuộc đoàn tụ là anh Cam Bưu, tình nguyện viên chuyên hỗ trợ tìm kiếm người thân tại huyện Lân Thủy, thành phố Quảng An, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc).

"Người ta thường nói đàn ông đổ máu chứ không rơi nước mắt, nhưng tôi khóc nhiều nhất chính là trong những cuộc đoàn tụ như thế này. Tôi đã giúp họ nối lại tình thân bị đứt đoạn suốt mấy chục năm. Đó là niềm hạnh phúc, là những giọt nước mắt của hạnh phúc", anh Cam Bưu chia sẻ.

Anh Cam Bưu miệt mài quay clip giúp nhiều người tìm lại được người thân. Ảnh: 163

Từ năm 2017 đến nay, anh Cam Bưu đăng tải hơn 6.000 video hỗ trợ tìm kiếm thân nhân, góp sức cùng các tình nguyện viên giúp hơn 140 gia đình đoàn tụ sau nhiều năm xa cách.

Trước đó, anh có khoảng 10 năm kinh doanh quán thịt nướng tại huyện Lân Thủy. Cuộc sống bình dị của anh chủ yếu xoay quanh việc buôn bán, chăm lo cho gia đình.

Mọi chuyện thay đổi vào mùa hè năm 2017, khi anh gặp cụ Bành Nhân Đức, người đàn ông không nơi nương tựa, có khiếm khuyết về thính giác và ngôn ngữ.

Ban ngày, cụ cắt cỏ tại một trang trại bò sữa; tối đến, cụ thường ghé quán thịt nướng của anh. Thương cảnh cụ sống đơn độc, anh thuê nhà cho cụ ở gần đó, lo tiền ăn ở và khám chữa bệnh.

Một lần, khi được hỏi nếu cả đời không tìm được người thân thì sẽ thế nào, cụ chỉ đáp “chôn”, rồi chỉ vào mảnh vườn rau đang trồng. Anh Cam Bưu hiểu rằng cụ mong được chôn cất tại nơi này nếu không thể trở về quê nhà. Câu trả lời khiến anh day dứt, thôi thúc anh giúp cụ tìm lại gia đình.

Theo lời gợi ý của một người bạn, anh bắt đầu quay video, đăng lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng tìm kiếm. Chưa có kinh nghiệm, anh tự học cách quay dựng, ghi lại những sinh hoạt thường ngày của cụ và kiên trì hỏi chuyện quê quán. Từ những manh mối ít ỏi, anh phán đoán quê cụ có thể ở khu vực giáp ranh Tứ Xuyên và Trùng Khánh.

Những video đầu tiên không có phản hồi. Anh vẫn duy trì đăng 2-3 video mỗi ngày. Trong khoảng 1 năm rưỡi, anh đăng tổng cộng 426 video. Một số gia đình tìm đến nhận người nhưng kết quả xét nghiệm ADN không trùng khớp.

Đến tháng 2/2019, anh nhận được tin từ người thân của cụ. Quê nhà cụ ở quận Lương Bình, thành phố Trùng Khánh. Ngày đoàn tụ, người anh trai ôm chặt em, nghẹn ngào hỏi: “Tìm em bao nhiêu năm nay, rốt cuộc em đã đi đâu vậy?”.

Đó là cuộc đoàn tụ đầu tiên mà anh Cam Bưu góp sức thực hiện, nhưng không phải lần cuối. Sau câu chuyện của cụ Bành, ngày càng nhiều người tìm đến quán nhờ anh hỗ trợ. Đó là những cha mẹ mất con, những người con lưu lạc mong tìm lại gia đình. Anh quyết định tiếp tục công việc này, với mong muốn giúp thêm nhiều người trở về bên người thân.

“Tôi thường nói với những người đi tìm người thân rằng, chỉ cần trong lòng luôn hướng về quê nhà thì sẽ có ngày tìm được đường trở về. Nhà không ở quá xa, đừng để cuộc đời phải mang theo những nuối tiếc”.