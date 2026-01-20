Ngày 20/1, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa nhận được email cảm ơn của bà T.H.Đ.L., du khách trên chuyến bay VN133 từ Đà Nẵng đi TPHCM, bày tỏ sự xúc động và biết ơn đối với lực lượng kiểm soát an ninh sân bay.

Trước đó, ngày 18/1, trong quá trình làm thủ tục kiểm tra an ninh tại ga quốc nội, bà L. đã vô tình để thất lạc chiếc nhẫn kim cương tại khay đựng đồ. Do không phát hiện ngay, đến khi máy bay đã cất cánh, bà mới nhận ra sự việc và rơi vào tâm trạng lo lắng, hoang mang.

Ngay sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, bà L. đã liên hệ với nhân viên hướng dẫn du lịch - người hỗ trợ đoàn làm thủ tục check-in tại sân bay để nhờ hỗ trợ tìm kiếm tài sản bị thất lạc.

Các lực lượng sân bay Đà Nẵng tìm thấy chiếc nhẫn của nữ du khách. Ảnh: G.X

Tiếp nhận thông tin, Chỉ huy Đội Kiểm soát an ninh quốc nội sân bay Đà Nẵng đã chỉ đạo cán bộ rà soát, kiểm tra hệ thống và nhanh chóng xác định được tài sản của hành khách. Chiếc nhẫn kim cương sau đó được bảo quản cẩn thận và trao trả lại cho bà L.

Trong thư cảm ơn gửi lực lượng an ninh sân bay, bà L. cho biết chiếc nhẫn không chỉ có giá trị lớn về vật chất mà còn mang ý nghĩa tinh thần đặc biệt đối với cá nhân bà. Việc tìm lại được tài sản khiến bà vô cùng xúc động.

Bà cũng gửi lời cảm ơn tập thể Tổ 3, Đội Kiểm soát an ninh sân bay Đà Nẵng, đặc biệt là đồng chí Nguyễn Thành Nhân – cán bộ trực tiếp phát hiện tài sản thất lạc.