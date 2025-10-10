Haunted Mansion - “Dinh thự ma ám” - là một trong những trò chơi nổi tiếng và thu hút nhất của Disneyland. Du khách ngồi trên những chiếc “xe ma”, di chuyển chậm trên đường ray khép kín để khám phá dinh thự với hệ thống hoạt cảnh, ánh sáng và âm thanh rùng rợn.

Phiên bản hiện tại được thiết kế theo chủ đề Halloween, tái hiện không gian ma mị đặc trưng của mùa lễ hội.

Ngoài phiên bản tại công viên Disneyland, Anaheim (quận Cam, bang California), trò chơi này còn có mặt tại Magic Kingdom (Florida), Tokyo Disneyland (Nhật Bản) và Disneyland Paris (Pháp).

"Dinh thự ma ám" hấp dẫn du khách. Ảnh: Los Angles Times

Theo Sở Cảnh sát điều tra an ninh thành phố Anaheim, nữ du khách khoảng 60 tuổi đã bất tỉnh sau khi tham gia trò chơi trên vào ngày 6/10.

Nhân viên an ninh của Disneyland nhanh chóng tiến hành sơ cứu, thực hiện hô hấp nhân tạo (CPR) cho nạn nhân. Sau đó, lực lượng cứu hộ có mặt và đưa bà tới bệnh viện địa phương, song người phụ nữ đã tử vong khi vừa đến nơi.

Chia sẻ với New York Post, đại diện Sở Cảnh sát Anaheim cho biết, Văn phòng Pháp y thuộc Sở Cảnh sát quận Cam sẽ tiếp tục điều tra, xác định nguyên nhân tử vong chính thức.

Tuy nhiên, thông tin ban đầu cho thấy đây có thể là một tai biến y khoa đáng tiếc, không có dấu hiệu sự cố kỹ thuật trong quá trình vận hành trò chơi.

Trả lời Los Angeles Times, ông Dennis Speigel, Giám đốc điều hành công ty tư vấn giải trí International Theme Park Services Inc., nhận định trò “Dinh thự ma ám” thường “khiến du khách buồn ngủ hơn là gặp vấn đề sức khỏe”.

Bên ngoài và phía trong dinh thự ma ám. Ảnh: New York Post

Ông cũng khẳng định, Disneyland luôn duy trì tiêu chuẩn an toàn và minh bạch ở mức cao nhất. Theo ông Speigel, tham gia các trò chơi trong Disneyland suốt 1 tháng còn an toàn hơn việc lái xe 1 ngày trên tuyến cao tốc 405 - tuyến đường vốn nổi tiếng đông đúc và nguy hiểm ở California.

Dù những sự cố như vậy rất hiếm gặp, song không phải là không thể xảy ra.

Tháng trước, một người đàn ông 32 tuổi cũng đã tử vong khi đi tàu lượn siêu tốc tại Universal Studios Epic Universe ở Orlando.

Tuy nhiên, ông Speigel nhấn mạnh rằng những sự cố hi hữu như vậy không nên khiến du khách quá lo lắng. Bởi các công viên giải trí như Disney và Universal đều được kiểm tra, bảo trì thường xuyên và nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách.

Khánh Linh