Ngày 7/11, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Thơm (SN 1985, ở Tuyên Quang) mức án 9 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, từ tháng 6/2020, bà Thơm là giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần thương mại dịch vụ EvaTravel Việt Nam (Công ty EvaTravel Việt Nam), nắm giữ 53% vốn. Ngoài ra, công ty còn có 2 thành viên góp vốn khác.

Công ty ty EvaTravel Việt Nam đăng ký kinh doanh đa ngành thương mại, dịch vụ và không có giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người đi làm việc ở nước ngoài. Công ty này cũng không có chức năng đưa người đi du lịch và du học nước ngoài.

Nhưng do cần tiền chi tiêu, khoảng tháng 1/2022, Hoàng Thị Thơm đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của người khác thông qua việc hứa hẹn đưa được người Việt Nam đi du học, du lịch và xuất khẩu lao động.

Ảnh minh họa

Theo cáo buộc, bà Thơm đã nói dối anh Hồ Sơn Thành (Phó Giám đốc Công ty EvaTravel Việt Nam) về việc bị cáo có quan hệ để đưa người Việt Nam đi du học, xuất khẩu lao động ở nước ngoài bằng visa du lịch. Nếu anh Thành biết người có nhu cầu giới thiệu, bà Thơm sẽ hướng dẫn thủ tục và chịu trách nhiệm đưa người lao động đi nước ngoài.

Theo lời bị cáo, mức chi phí cụ thể như sau: 15.000 USD/người đi du lịch Canada; 10.500 USD/người đi du lịch Hàn Quốc; 21.000 USD/người đi du học ở Canada, chưa thỏa thuận về số tiền anh Thành được hưởng.

Khoảng tháng 5/2022, anh Thành giới thiệu chị Lê Thị Thúy Vân gặp bà Thơm để trao đổi cụ thể thông tin. Ngày 7/6/2022, chị Vân đến trụ sở công ty để gặp bà Thơm thỏa thuận việc đưa người đi lao động, đi du lịch, đi du học ở nước ngoài.

Tại công ty, bà Thơm đưa cho chị Vân xem một vài visa mang tên người Việt Nam đi du lịch ở Nhật, Canada và nói rằng, bản thân đã đưa được nhiều người đi du lịch và du học. Bà Thơm cam kết, sau 6 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và tiền, bị cáo sẽ đưa được người lao động đi du học, du lịch và lao động ở nước ngoài. Nếu không thực hiện đúng thời hạn, bị cáo sẽ trả lại tiền.

Do tin tưởng giám đốc Công ty EvaTravel Việt Nam nên chị Vân đã nói với những người có nhu cầu đi du học, du lịch và lao động ở nước ngoài là Công ty EvaTravel Việt Nam có chức năng đưa người đi du học, du lịch và lao động ở Hàn Quốc, Canada, Newzealand, Hungary và đưa ra mức phí như bà Thơm yêu cầu.

Từ ngày 7/6/2022 đến ngày 2/2/2023, chị Vân đã thu hồ sơ và hơn 2 tỷ đồng của 39 người rồi sau đó chuyển cho bà Thơm số tiền trên và ứng thêm hơn 80 triệu do có một số lao động nộp thiếu tiền.

Tuy nhiên, sau khi nhận hơn 2,1 tỷ đồng từ chị Vân, bà Thơm chỉ đưa được 1 người đi du học Canada với chi phí 205 triệu đồng. Còn lại 38 trường hợp không đi được như cam kết.

Số tiền còn lại là hơn 1,9 tỷ đồng, bà Thơm dùng để chi tiêu cá nhân hết, khiến chị Vân đã phải tự bỏ tiền túi ra trả cho những người nộp hồ sơ và tiền đi du học, du lịch và lao động ở nước ngoài.

Quá trình điều tra, bị cáo Thơm và gia đình đã trả cho chị Vân hơn 1,7 tỷ đồng và nộp vào tài khoản thi hành án dân sự TP. Hà Nội 250 triệu đồng.