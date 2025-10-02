VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Đoàn Viết Lương (SN 1962, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo buộc, khoảng tháng 1/2021, ông Đào Huy B. (SN 1955, ở Hà Nội) có nhu cầu làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho 2 thửa đất của gia đình ông ở Hà Nội.

Do biết ông Lê Đình H. (SN 1957, là thông gia) có nhiều mối quan hệ xã hội nên ông B. nhờ thông gia giúp đỡ để làm sổ đỏ. Sau đó, ông H. nói chuyện với bị cáo Đoàn Viết Lương (là hàng xóm của ông H.) về việc này.

Do cần tiền tiêu xài cá nhân nên ông Lương nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông B. Bị can đã đưa ra thông tin gian dối với ông H. rằng mình có nhiều mối quan hệ ở Văn phòng đăng ký đất đai, Sở TN&MT (cũ), có thể làm được sổ đỏ giúp ông B. và yêu cầu ông H. đưa hồ sơ 2 thửa đất trên cho Lương.

Khoảng tháng 2/2021, ông H. nói lại với ông thông gia rằng đã nhờ được người làm sổ đỏ và bảo ông B. chuyển hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 2 thửa đất theo yêu cầu của Lương.

Ảnh minh họa.

Sau khi nhận được hồ sơ của ông B., ông H. đưa lại cho bị cáo Lương để nhờ giúp "chạy" sổ đỏ.

Nhận lời giúp, bị can nhiều lần đưa thông tin gian dối với ông H. rằng mình đã trao đổi và nộp hồ sơ đất của ông B. đến Văn phòng đăng ký đất đai để xin cấp sổ đỏ, Sở yêu cầu nộp tiền chi phí làm hồ sơ và nộp một phần thuế đất ở, chi phí chỉ giới hành lang đường đỏ, tiền phát sinh thuế sử dụng đất tăng theo Nghị định mới ban hành…

Tin tưởng ông Lương, từ ngày 5/3/2021 đến 25/2/2023, ông B. đã nhiều lần chuyển cho bị can tổng số hơn 1,4 tỷ đồng để giải quyết công việc. Sau khi nhận tiền, ông Lương không liên hệ đơn vị nào để làm thủ tục cho ông B. như đã hứa mà chiếm đoạt sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Tháng 11/2024, do chưa thấy làm được sổ đỏ, ông B. yêu cầu được nhận lại hồ sơ đất và tiền nhưng ông Lương không trả lại được tiền nên ngày 10/1/2025 ông B. gửi đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông (cũ) đề nghị giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tại cơ quan điều tra, Đoàn Viết Lương khai, bản thân làm công việc tự do, không có chức năng, nhiệm vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhưng do cần tiền chi tiêu cá nhân nên ông ta nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của ông B.

Kết quả xác minh tại Phòng TN&MT - UBND quận Hà Đông (cũ) cho thấy, từ tháng 1/2021 đến nay, không tiếp nhận hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 2 thửa đất của ông Đào Huy B.

Cáo buộc cho rằng, ông Lê Đình H. nhận tiền và hồ sơ của ông B., sau đó giao cho ông Đoàn Viết Lương để nhờ bị can làm sổ đỏ cho nhà ông thông gia. Ông H. không biết ông Lương đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền của gia đình thông gia và không hưởng lợi gì nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý.