TRUNG QUỐC - Nhà khoa học thần kinh nổi tiếng Doris Tsao quyết định rời Đại học California, Berkeley (Mỹ) để xây dựng phòng thí nghiệm riêng tại Đại học Tsientang, ngôi trường dự kiến đi vào hoạt động năm 2028.

Viện Nghiên cứu cao cấp Tsientang (TIAS), đơn vị phụ trách thành lập Đại học Tsientang, ngày 19/11 thông báo bà Doris Tsao, còn được biết đến với tên tiếng Trung là Cao Anh (Cao Ying), đã bắt đầu tuyển nhân sự cho phòng thí nghiệm tương lai tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang.

Theo South China Morning Post, Đại học Tsientang dự kiến khai giảng năm 2028 và được tỷ phú Trung Quốc Chung Thiểm Thiểm (Zhong Shanshan), nhà sáng lập hãng nước đóng chai Nongfu Spring, hậu thuẫn. Theo The Paper, hồi tháng 1/2025, ông công bố kế hoạch tài trợ 40 tỷ nhân dân tệ (khoảng 155 nghìn tỷ đồng) trong vòng 10 năm để thành lập trường.

Trong vai trò mới, bà Tsao sẽ xây dựng một nhóm nghiên cứu sinh học thần kinh từ đầu. Bà đang tuyển các nhà khoa học, nghiên cứu sinh sau tiến sĩ, cùng chuyên gia phẫu thuật trên động vật linh trưởng và huấn luyện hành vi.

Hiện tên bà vẫn xuất hiện trên website phòng thí nghiệm của Đại học California, Berkeley.

Nhà khoa học thần kinh Doris Tsao. Ảnh: Caltech

Nhà khoa học nổi tiếng với nghiên cứu về khả năng nhận diện khuôn mặt của não bộ

Bà Tsao sinh ra tại thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc. Năm 1980, khi mới 4 tuổi, bà cùng gia đình sang Mỹ và lớn lên tại College Park, bang Maryland.

Trong một bài viết trên Kavli Prize, bà kể cha mình là nhà toán học, say mê nghiên cứu nhiều lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo và giải tích hàm; mẹ là lập trình viên máy tính. Cả hai đều theo đuổi con đường học thuật và sang Mỹ học sau đại học.

Vì cha mẹ bận học và không có điều kiện thuê người trông trẻ, khi còn nhỏ, bà thường được đưa đến thư viện và ở đó suốt ngày trong những kỳ nghỉ hè. Bà đặc biệt yêu thích sách tiểu sử, say mê tìm hiểu cuộc đời của những nhân vật như nhà hoạt động xã hội Clara Barton, nhà thám hiểm Kit Carson và nhà soạn nhạc Mozart. Bà nhớ đó là những mùa hè hạnh phúc nhất thời thơ ấu.

Theo hồ sơ trên website của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ, năm 1996, bà tốt nghiệp Caltech với bằng cử nhân Sinh học và Toán học. Sáu năm sau, bà nhận bằng tiến sĩ Khoa học thần kinh tại Đại học Harvard.

Trong quá trình nghiên cứu về cách não bộ xử lý hình ảnh, bà có những khám phá quan trọng về cơ chế nhận diện khuôn mặt. Thành tựu này giúp bà được tạp chí MIT Technology Review đưa vào danh sách những nhà đổi mới dưới 35 tuổi năm 2007.

Từ năm 2004 đến 2008, bà dẫn dắt một nhóm nghiên cứu độc lập tại Đại học Bremen (Đức), trước khi trở lại Caltech làm phó giáo sư năm 2009. Năm 2014, bà được bổ nhiệm làm giáo sư tại trường.

Từng nhận nhiều giải thưởng khoa học danh giá

Năm 2018, bà Tsao nhận học bổng MacArthur (MacArthur Fellowship), chương trình thường vinh danh những cá nhân có đóng góp nổi bật trong lĩnh vực của mình. Hai năm sau, bà được bầu vào Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ.

Năm 2021, bà gia nhập Đại học California, Berkeley với tư cách giáo sư.

Năm 2024, bà cùng hai nhà khoa học khác được trao Giải thưởng Kavli về Khoa học thần kinh trị giá 1 triệu USD nhờ những khám phá về cách não bộ nhận diện khuôn mặt.

Năm 2026, bà tiếp tục được bầu vào Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Mỹ.