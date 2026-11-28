AI ngày càng có khả năng giải những bài toán phức tạp, thậm chí chứng minh giỏi hơn con người. Tuy nhiên, theo GS Ngô Bảo Châu, điều quyết định hướng phát triển của khoa học vẫn là những câu hỏi và vấn đề con người muốn tìm hiểu.

AI thúc đẩy cách tiếp cận mới trong dạy và học

Thời gian gần đây, AI liên tục có những bước tiến đáng kể, trong đó có khả năng giải quyết nhiều bài toán quan trọng.

Về điều này, chia sẻ với VietNamNet, GS Ngô Bảo Châu nhìn nhận, AI có những bước tiến "rất khủng khiếp". Dù cho rằng việc con người tự giải được những bài toán khó vẫn mang lại niềm vui lớn hơn, ông xem đây là cơ hội để con người tìm hiểu sâu hơn về những lời giải do AI đưa ra.

Theo GS Châu, quá trình tìm hiểu này có thể giúp con người tiếp cận những ý tưởng toán học mới, qua đó mở ra thêm cơ hội phát triển cho toán học.

“Tôi không hoàn toàn nghĩ rằng khoa học chết đi khi AI có thể chứng minh giỏi hơn con người. AI có thể chứng minh giỏi hơn người thật nhưng chúng ta mới biết mình mong muốn tìm hiểu về cái gì. AI có thể giúp chúng ta giải quyết một vấn đề nhưng người đặt câu hỏi mới hướng đến những gì thực sự có ý nghĩa, tăng sự hiểu biết”, GS Châu nói.

GS Ngô Bảo Châu, Giám đốc khoa học của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán. Ảnh: Thanh Hùng

Trong bối cảnh AI ngày càng tác động đến hoạt động dạy và học, GS Châu cho rằng các nhà trường cần chú trọng hơn đến công tác kiểm tra, đánh giá nhằm xác định chính xác năng lực thực chất của người học. Theo ông, bên cạnh các bài kiểm tra trên lớp - hình thức khó sử dụng AI để gian lận hơn - các trường có thể tăng cường kiểm tra vấn đáp.

"Sớm hay muộn, các nhà trường sẽ phải tăng cường kiểm tra, thi vấn đáp. Thời gian dành cho công tác kiểm tra, đánh giá cũng cần nhiều hơn. Việc dạy học cần chuyển từ cách thầy cô giảng bài trên lớp sang đối thoại nhiều hơn. Học sinh có thể sử dụng AI để chuẩn bị tài liệu, nội dung bài học, nhưng lớp học phải trở thành nơi trao đổi các ý kiến. Các em cần biết cách học qua AI, đồng thời tự trình bày được ý tưởng và sẵn sàng trả lời câu hỏi khi không có sự trợ giúp trực tiếp của máy móc, công nghệ", GS Châu nói.

GS Châu cho hay, trong bối cảnh AI ảnh hưởng đến giáo dục, cộng đồng Toán học nói riêng và cộng đồng khoa học nói chung vẫn rất lúng túng trong việc phối hợp để triển khai những hoạt động phù hợp với xu hướng mới.

Đó cũng là một trong những lý do ông khởi xướng việc thành lập Mạng lưới các viện nghiên cứu toán học và ứng dụng khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Mạng lưới có sự tham gia của các nhà khoa học quốc tế và lãnh đạo các viện nghiên cứu đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trong khu vực.

Mạng lưới hướng tới xây dựng cộng đồng toán học khu vực gắn kết, năng động và có tiếng nói mạnh mẽ hơn trên trường quốc tế trong bối cảnh châu Á đang trở thành một trung tâm mới của toán học thế giới.

GS Ngô Bảo Châu trao đổi với nhà toán học đến từ trường đại học của Trung Quốc. Ảnh: Thanh Hùng

GS Ngô Bảo Châu dự định mở Trường hè Toán học năm 2027

GS Châu cũng nói về dự định mùa hè năm 2027 sẽ thành lập một Trường hè cho học sinh phổ thông học Toán và có thể sử dụng AI để các em tự tìm tòi về môn Toán.

Theo Giáo sư Châu, ở Trường hè này, ông muốn tạo ra một hướng đi khác với việc luyện toán để thi Olympic. "Việc luyện toán để thi Olympic không có gì xấu, nhưng có những em rất có năng khiếu về Toán mà không có thế mạnh trong các kỳ thi Olympic. Trường hè sẽ tạo sân chơi, cơ hội để những em này phát triển năng khiếu toán học. Học sinh sẽ được tìm hiểu về toán học, khoa học và định hướng nghiên cứu, thay vì tập trung vào thi học sinh giỏi”, GS Châu nói về dự định của mình.