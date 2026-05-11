VKSND Khu vực 3 đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Trương Thị Bắc (SN 1979, quê Thanh Hóa) về tội Hành hạ người khác. Dự kiến bị can Bắc sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày 14/5 tới.

Theo cáo buộc, khoảng giữa tháng 11/2025, bà Hoàng Thị N. (SN 1944) bị đột quỵ và được điều trị tại phòng điều trị chung ở Khoa cấp cứu Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội. Thời gian này, con trai bà là anh Nguyễn Chính C. (SN 1980) thuê bà Bắc hỗ trợ gia đình chăm sóc bà N. vào ban ngày (ban đêm các con của bà sẽ trực tiếp chăm sóc).

Đầu tháng 12/2025, sau khi bà N. ra viện, được gia đình đưa về ở tại tầng một của căn nhà trên phố Lò Đúc, Hà Nội. Do bà N. già yếu và bệnh tật, không thể tự phục vụ bản thân, nên gia đình tiếp tục thuê Bắc chăm sóc.

Bắc ở nhà với bà N. (tại đây chỉ có Bắc và bà N. sinh sống). Hàng ngày, bị can có nhiệm vụ tắm rửa, vệ sinh cá nhân, nấu nướng, phục vụ ăn uống cho bà cụ với tiền công được trả là 11 triệu đồng/tháng.

Thời gian đầu, con cháu bà N. đến thăm và không phát hiện bà cụ có biểu hiện gì bất thường, không thấy bà N. kêu đau hay phàn nàn vấn đề gì. Đến tối 1/1/2026, anh C. đến thăm mẹ thì phát hiện phần tai và mắt bên phải của bà cụ bị thâm tím, tụ máu, phần trán đỏ và sưng. Khi đó, anh C. hỏi Bắc thì chị ta nói do bà N. bị ngã.

Đối tượng Trương Thị Bắc tại cơ quan công an. Ảnh: H.H.

Cụ già 82 tuổi bị giúp việc hành hạ

Không tin tưởng lời của người giúp việc, anh C. kiểm tra camera an ninh của gia đình và phát hiện Bắc đã có hành vi hành hạ mẹ mình trong nhiều ngày. Cụ thể, khoảng 17h30 ngày 2/1/2026, khi cho bà N. uống thuốc, Bắc dùng tay ấn nhiều lần đầu bà cụ xuống, tát nhiều lần liên tục vào mu bàn tay và vùng mặt bà N.

Khoảng 15h ngày 3/1/2026, khi xoa bóp cho bà N., Bắc dùng tay tát nhiều lần vào vùng mặt, đánh vào mu bàn tay, bóp cổ, ấn đầu bà N. xuống. Đến 16h56 cùng ngày, khi đang xoa bóp cho bà N., Bắc túm tóc, đánh vào mu bàn tay của bà cụ.

Vẫn theo cáo buộc, khoảng 17h ngày 6/1/2026, khi thay quần áo, vệ sinh cho bà N., Bắc dùng tay kéo lê, quăng quật chân tay bà cụ trên giường, dùng tay tát nhiều lần vào vùng mặt, giẫm một chân lên vùng bắp đùi, ấn đầu, túm tóc bà N.

Hai hôm sau, vào sáng sớm, khi dọn vệ sinh cho người bệnh, Bắc dùng tay tát vào mặt, ấn đầu bà N. xuống. Chiều hôm sau, khi dọn vệ sinh cho bà N., Bắc nhiều lần tát vào mặt, ấn đầu, xốc nách rồi thả xuống khi bà N. đang ngồi trên xe lăn.

Khoảng 7h ngày 11/1/2026, khi cho bà N. ăn, Bắc nhiều lần đánh vào mu bàn tay bà N., xốc nách rồi thả bà cụ xuống nhiều lần khi bà cụ đang ngồi trên xe lăn.

Buổi sáng hôm đó, khi bôi thuốc cho bà N., bị can tiếp tục dùng tay tát nhiều lần vào mặt cụ già. Đến khoảng 15h45 cùng ngày, khi cho bà N. uống thuốc, Bắc dùng tay tát nhiều cái vào mặt bà N., đè cổ bà cụ nghiêng sang một bên.

Tại CQĐT, bị can Trương Thị Bắc khai nhận hành vi phạm tội như cáo buộc nêu trên. Cơ quan tố tụng cho rằng, lời khai của bị can phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.

Kết luận giám định cho thấy, tỷ lệ tổn thương của bà Hoàng Thị N. là 4%. Các thương tích của bà cụ là do vật tày gây nên. Về trách nhiệm dân sự, con gái bà N. là chị Nguyễn Kim Dung được mẹ ủy quyền tham gia tố tụng có ý kiến xử lý bị can theo quy định của pháp luật.

Được biết, trước đó Bắc từng bị TAND quận Long Biên, Hà Nội xử phạt 8 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản nhưng cho hưởng án treo.