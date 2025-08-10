Da bọc xương vì ăn chay chữa đái tháo đường

Ngày 8/8, chị N.L.A. (30 tuổi, nhân viên kế toán tại Hà Nội) đến khám tại Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng suy kiệt nghiêm trọng. Chị được chẩn đoán mắc đái tháo đường type 1 từ năm 15 tuổi và đã sử dụng insulin đều đặn để kiểm soát bệnh. Tuy nhiên, vài năm gần đây, chị tự ý ngừng tiêm insulin vì lo ngại cảm giác đau khi tiêm và nghe theo lời khuyên chuyển sang chế độ ăn chay nghiêm ngặt, loại bỏ hoàn toàn tinh bột.

Ban đầu, sau khi bỏ tiêm insulin, chị L.A. cảm thấy khỏe hơn, không còn đau do tiêm thuốc, cân nặng giảm và sinh hoạt bình thường. Điều này khiến chị lầm tưởng rằng mình đã khỏi bệnh. Nhưng thực tế, sức khỏe của chị dần suy giảm mà không có dấu hiệu rõ ràng. Đến khi nhập viện cấp cứu, chị được phát hiện bị nhồi máu não đa ổ, để lại di chứng liệt nửa người bên phải.

Theo bác sĩ Dương Minh Tuấn, Khoa Nội tiết – Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai, lần nhập viện này, chị L.A. trong tình trạng nguy kịch với chỉ số khối cơ thể (BMI) chỉ 12,5, tình trạng da bọc xương, mất nước nghiêm trọng, tăng áp lực thẩm thấu máu, toan máu nhẹ, đường huyết cao và rối loạn natri máu. Đây là những biến chứng cấp tính của đái tháo đường, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Bác sĩ giải thích rằng, giai đoạn chị cảm thấy “khỏe” khi ăn chay thực chất là “khoảng lặng trước cơn bão”. Dù triệu chứng chưa biểu hiện rõ, tổn thương vi mạch và mạch máu lớn vẫn âm thầm tiến triển, dẫn đến cơn đột quỵ nguy hiểm.

Bác sĩ Tuấn nhấn mạnh, với bệnh nhân đái tháo đường type 1, insulin là yếu tố sống còn, không thể thay thế bằng bất kỳ chế độ ăn kiêng nào, kể cả ăn chay nghiêm ngặt. Việc cắt bỏ hoàn toàn tinh bột không những không chữa khỏi bệnh mà còn làm tăng nguy cơ toan ceton, suy dinh dưỡng, suy giảm miễn dịch và rối loạn điện giải.

Việc ăn chay không đúng, cắt hoàn toàn tinh bột chữa đái tháo đường gây nguy hiểm. Ảnh: P.Thúy.

Một trường hợp khác tại Viện Tim mạch Quốc gia (Bệnh viện Bạch Mai) vào cấp cứu sau khi ăn chay không khoa học. Một phụ nữ 61 tuổi (trú tại Gia Lâm, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng hôn mê, rối loạn điện giải do áp dụng chế độ ăn chay chỉ gồm gạo lứt và muối vừng trong 49 ngày.

Đến ngày thứ 41, bà bị ngừng tim và được cấp cứu kịp thời. Sau khi bồi phụ điện giải, bà được phát hiện thêm biến chứng suy thận cấp và tiêu cơ vân. Dù được điều trị và xuất viện sau 15 ngày, chỉ một ngày sau, bà tái nhập viện vì đau tim dữ dội, được chẩn đoán hẹp động mạch vành và phải đặt stent.

Ăn chay như thế nào?

Trao đổi với báo VietNamNet, bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ, Đơn vị Điều trị ban ngày, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM Cơ sở 3 - cho biết, chế độ ăn chay có thể mang lại lợi ích nếu được thực hiện đúng cách, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nghiên cứu từ Đại học Cornell (Mỹ) cho thấy, 68% người ăn chay ở Ấn Độ có biến dị gen liên quan đến nguy cơ bệnh tim và ung thư, trong khi con số này ở người ăn chay tại Mỹ chỉ là 18%. Điều này cho thấy sự khác biệt về di truyền và cách áp dụng chế độ ăn chay ảnh hưởng lớn đến sức khỏe.

Thực phẩm thực vật chứa nhiều chất dinh dưỡng như sắt, kẽm, vitamin B12, nhưng hàm lượng thường thấp hơn so với thực phẩm động vật. Nếu ăn chay kéo dài mà không bổ sung đầy đủ, cơ thể dễ bị thiếu máu, suy dinh dưỡng.

Người ăn chay cần đa dạng hóa thực phẩm, đảm bảo đủ các nhóm chất như đạm thực vật (đậu, đỗ, nấm), sản phẩm từ sữa, chất béo (dầu thực vật, hạt có dầu), tinh bột (gạo, ngô, khoai), rau củ, trái cây và muối khoáng. Đồng thời, nên hạn chế thực phẩm công nghiệp chứa chất bảo quản, phụ gia hoặc màu thực phẩm.

"Người bệnh đái tháo đường, tim mạch, ung thư cần tuân thủ điều trị và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thay đổi chế độ ăn", bác sĩ Vũ khuyến cáo.

