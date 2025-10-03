15 tuổi tự đứng bếp lo cỗ giỗ bố

Với nhiều người, bữa cơm chỉ đơn giản là chuyện ăn uống hằng ngày. Nhưng với nữ luật sư Bùi Thanh Hải (46 tuổi, TPHCM), bếp núc từ lâu đã trở thành tình yêu lớn, một niềm đam mê không thể tách rời cuộc sống.

Sinh ra ở Hà Nội và vào miền Nam lập nghiệp hơn 9 năm nay, chị Hải có cơ hội trải nghiệm trọn vẹn hương vị món ăn cả 2 miền. “Mỗi vùng đất đều để lại trong tôi một dấu ấn riêng qua món ăn và tôi luôn muốn giữ lại những tinh hoa ấy trong căn bếp nhỏ của mình”, chị tâm sự.

Chị Hải tự nấu các món chay cho gia đình

Tình yêu nấu nướng đến với chị từ thuở ấu thơ. 6 tuổi, chị đã theo mẹ vào bếp, phụ nhặt rau và chuẩn bị nguyên liệu đơn giản. Từ những lần “học lỏm”, chị sớm biết xoay xở, nấu nướng từ khi nào chẳng rõ. “Tôi có khiếu nấu ăn, chỉ cần nhìn mẹ làm một lần là có thể làm gần giống”, chị nói.

Ký ức sâu đậm nhất trong căn bếp của chị là năm 15 tuổi, lần đầu được mẹ giao nhiệm vụ nấu cỗ giỗ cha.

Món ăn đơn giản, thanh tịnh

“Ngày ấy, tôi đứng bếp chuẩn bị 5-6 mâm cỗ giỗ cha. Đó không chỉ là bữa ăn, mà còn là cách để tưởng nhớ người cha đã mất. Tôi nhận ra bếp núc không chỉ lấp đầy chiếc bụng, mà còn là nơi gửi gắm tình yêu thương, lòng biết ơn”, chị nhớ lại.

Chị Hải chọn lối sống an yên

Từ đó, căn bếp trở thành người bạn tri kỷ, đồng hành với chị suốt hành trình trưởng thành. Dù công việc luật sư hay quản lý doanh nghiệp cuốn chị vào những con số, dự án, hợp đồng nhưng chỉ cần được cầm dao, cắt gọt rau củ, để hương thơm lan tỏa trong bếp, chị lại thấy lòng mình bình yên.

“Có khi, một món ăn bày biện đẹp mắt còn khiến tôi hạnh phúc hơn cả lúc ký được hợp đồng lớn”, chị cười nói.

Gần 1 thập kỷ ăn chay

Không chỉ gắn bó với căn bếp, gần 10 năm qua, chị Hải kiên trì ăn chay trường. Tất cả những món chay chị ăn đều do chính tay chị nấu. Bạn bè nhiều lần nhận xét: “Hải nấu món chay chuyên nghiệp chẳng kém gì đầu bếp nhà hàng”.

Bước ngoặt lớn đưa chị đến với việc ăn chay là năm 2003, khi mẹ chị qua đời. Để tưởng nhớ mẹ, chị bắt đầu ăn chay vài ngày trong tháng. Thói quen dần trở thành nếp sống. Một năm sau, khi con trai đầu lòng chào đời, cơ duyên ấy càng thêm gắn kết.

Mâm cơm chay chị Hải tự tay chuẩn bị

“Con tôi không chịu ăn mặn. Một người cô khuyên thử cho cháu ăn rau củ, quả thật sau khi đổi thực đơn, con chịu ăn hơn. Từ đó, tôi bắt đầu nghiên cứu sâu hơn về ẩm thực chay, tìm cách cân bằng dinh dưỡng cho cả gia đình”, chị kể.

Từ 2 ngày mỗi tháng, chị tăng lên 4, 6, rồi 15 ngày… và đến nay, chị đã có gần một thập kỷ ăn chay trường. Hai con của chị cũng theo lựa chọn này.

“Ăn chay với tôi không còn là thói quen, mà là lối sống. Nó giúp tôi sống chậm lại, tỉnh thức hơn và tràn đầy năng lượng tích cực”, chị bày tỏ.

Chị cho rằng, ăn chay không chỉ giữ sức khỏe, mà còn là cách bảo vệ môi trường, giảm việc khai thác động vật. Từ những bữa cơm thanh tịnh nơi thiền viện, chị học cách nấu, rồi sáng tạo thêm theo khẩu vị riêng.

Món ăn được bày biện đẹp mắt

Một mâm cơm chay 3-5 món cho 4-5 người, chị chỉ mất 40-60 phút để hoàn thành. Chi phí cũng rẻ bất ngờ, khoảng 15.000-20.000 đồng mỗi người.

“Nhiều người nghĩ ăn chay tốn kém nhưng thực ra ngược lại. Nếu ưu tiên rau củ, hạt, rong biển, ăn chay sẽ rẻ hơn rất nhiều so với ăn mặn”, chị chia sẻ.

Các món chay được bày biện đẹp mắt

Quan niệm của chị là: “Ăn chay phải đủ màu, đủ vị”. Mỗi mâm cơm nhiều sắc màu tự nhiên là nguồn vitamin, khoáng chất phong phú. Các vị đắng, cay, chua, ngọt, mặn, chát đều có lợi cho từng cơ quan trong cơ thể, nên chị luôn xoay vòng nguyên liệu để giữ cân bằng.

Sự thay đổi rõ nhất đến từ chính sức khỏe của chị. “Trước đây tôi hay bị huyết áp thấp, thiếu máu, tim mạch nhưng từ ngày ăn chay trường, các bệnh gần như biến mất”, chị nói.

Theo chị Hải, ăn chay giúp sức khỏe của chị cải thiện nhiều

Không chỉ bản thân, chị còn lan tỏa lối sống ấy đến bạn bè. Kỷ niệm khiến chị nhớ mãi là khi một người bạn tìm đến nhờ tư vấn vì gặp vấn đề sức khỏe. Chị khuyên bạn thử ăn chay. Sau một thời gian, người ấy quay lại cảm ơn rối rít vì sức khỏe cải thiện rõ rệt và từ đó duy trì ăn chay suốt 6 năm nay.

“Đó là niềm vui lớn nhất của tôi khi thấy một lối sống giản dị mình chọn có thể đem lại bình an, sức khỏe cho người khác”, chị mỉm cười.

