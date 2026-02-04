Trong chia sẻ vừa đăng trên trang cá nhân, Chang Mây gửi lời cảm ơn đến khán giả, đồng nghiệp và bạn bè đã quan tâm, lắng nghe cô trong thời gian qua. Nữ diễn viên cho biết, những tranh cãi vừa qua xuất phát từ nhiều thông tin chưa đầy đủ, thiếu kiểm chứng, khiến dư luận có những phán xét phiến diện.

Theo Chang Mây, việc cô lựa chọn im lặng suốt thời gian dài không phải để né tránh trách nhiệm mà nhằm giữ sự bình tĩnh, tỉnh táo trước khi lên tiếng một cách nghiêm túc và có trách nhiệm với tất cả các bên liên quan.

Diễn viên Chang Mây.

Nữ diễn viên khẳng định luôn trân trọng con đường nghệ thuật đã chọn và những thành quả đạt được từ quá trình lao động nghiêm túc. Cô cho biết chưa từng đánh đổi danh dự, nhân cách hay giá trị nghề nghiệp vì bất kỳ lý do nào.

Liên quan đến mối quan hệ cá nhân gây tranh cãi, Chang Mây cho biết đã nhiều lần bày tỏ mong muốn chấm dứt khi nhận thấy không còn phù hợp. Sau khi chia tay, nhiều thông tin riêng tư bị phát tán trên mạng xã hội với nội dung sai lệch, hình ảnh, video bị cắt ghép, sử dụng lại từ thời điểm cũ, không phản ánh đúng bản chất sự việc.

Theo nữ diễn viên, những hành vi này đã xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm và đời sống riêng tư, ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần, sự nghiệp cũng như những người không liên quan.

Chang Mây cũng gửi lời xin lỗi đến các đoàn làm phim, đạo diễn, ê-kíp và khán giả vì những ảnh hưởng ngoài mong muốn. Cô khẳng định việc lên tiếng lần này nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của một công dân trước các thông tin sai lệch, không nhằm tạo thêm tranh cãi.

Nữ diễn viên bày tỏ mong muốn khán giả tiếp nhận thông tin một cách tỉnh táo, không suy đoán khi sự việc chưa được làm rõ và tôn trọng phán quyết của cơ quan chức năng.

"Danh dự, nhân phẩm và đời sống riêng tư của mỗi con người đều xứng đáng được tôn trọng. Phụ nữ có quyền được an toàn, được nói không khi bị tổn thương và được lên tiếng khi quyền lợi bị xâm phạm", Chang Mây chia sẻ.

Trước đó, tối 9/1, mạng xã hội xôn xao trước bài đăng của một tài khoản tên B.V tố bạn gái là Chang Mây ngoại tình trong thời gian hẹn hò. Người này cho biết phát hiện sự việc thông qua chiếc iPad từng mua tặng nữ diễn viên. Vụ việc nhanh chóng lan truyền và thu hút sự chú ý của dư luận.

Trong bài viết, B.V cho rằng Chang Mây không chỉ có hành vi sai trái với anh mà còn từng lặp lại trong các mối quan hệ trước.

Chang Mây tên thật là Nguyễn Quỳnh Trang, sinh năm 2001 tại Hà Nội. Cô được biết đến từ năm 2019 với danh xưng “hot girl mùa thi”, sau đó lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất với các phim như Hương vị tình thân, Mặt nạ gương, Cách em 1 milimet và Gia đình trái dấu.