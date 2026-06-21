Những ngày qua, Eleonora Incardona trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế khi xuất hiện tại World Cup 2026 với vai trò MC và phóng viên của DAZN.

Nhan sắc nổi bật cùng phong cách thời trang quyến rũ giúp người đẹp sinh năm 1991 nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội.

Từng dự thi Hoa hậu Ý và theo học ngành Luật

Nữ MC khoe nhan sắc quyến rũ trên sân cỏ.

Eleonora Incardona sinh năm 1991 tại vùng Sicily. Xuất thân trong gia đình có truyền thống làm nghề luật, cô từng theo học ngành luật tại Milan và nuôi ước mơ trở thành thẩm phán.

Trong thời gian học đại học, Eleonora bắt đầu tham gia các cuộc thi sắc đẹp và dần bén duyên với lĩnh vực giải trí. Năm 2010, cô góp mặt tại Hoa hậu Ý, một trong những cuộc thi nhan sắc danh giá nhất nước này. Dù không đạt thứ hạng cao, người đẹp vẫn gây ấn tượng nhờ ngoại hình nổi bật và khả năng giao tiếp tự nhiên.

Cô xuất thân trong gia đình có truyền thống làm nghề luật.

Sau đó, Eleonora tiếp tục xuất hiện trong chương trình truyền hình Veline, từng bước xây dựng tên tuổi trong làng giải trí. Đến giai đoạn đại dịch COVID-19, cô đẩy mạnh hoạt động trên mạng xã hội với các nội dung về thời trang, du lịch, thể thao và phong cách sống, qua đó thu hút lượng lớn người theo dõi. Hiện tài khoản Instagram của cô sở hữu hơn 1,5 triệu người theo dõi.

Gương mặt nổi bật của truyền hình thể thao Ý

Nữ MC thu hút mọi ánh nhìn với những thiết kế gợi cảm và nổi bật.

Eleonora từng làm việc cho Sportitalia. Sau đó, cô nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nhận diện nổi bật của DAZN khi đảm nhận vai trò dẫn chương trình, thực hiện phỏng vấn cầu thủ, huấn luyện viên và tham gia nhiều chương trình liên quan đến Serie A.

Bên cạnh bóng đá, người đẹp 35 tuổi còn là gương mặt quen thuộc của giải đua xe đạp Giro d'Italia và nhiều lần được lựa chọn làm đại sứ hình ảnh của giải đấu.

Người đẹp được đánh giá là MC thể thao quyến rũ nhất nước Ý.

Sở hữu chiều cao khoảng 1,70 m cùng vóc dáng cân đối, Eleonora thường được truyền thông Italy đánh giá là một trong những nữ MC thể thao quyến rũ nhất nước này. Cô duy trì thân hình săn chắc nhờ tập gym, chơi golf và thường xuyên tham gia các hoạt động thể thao ngoài trời.

Phong cách thời trang gợi cảm của Eleonora.

Hẹn hò cầu thủ kém 11 tuổi

Về đời tư, Eleonora từng có mối quan hệ với bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Mirko Manola. Hiện cô đang hẹn hò với Samuele Ricci, tiền vệ của đội tuyển Ý. Người đẹp từng chia sẻ rằng bạn trai xuất hiện trong giai đoạn khó khăn của cuộc đời và trở thành chỗ dựa tinh thần quan trọng đối với cô.

Nữ MC và bạn trai cầu thủ kém 11 tuổi.

Ngoài công việc truyền hình, Eleonora còn có niềm đam mê với golf, xe thể thao, đua xe công thức 1 và du lịch. Sự xuất hiện dày đặc tại các sự kiện lớn, đặc biệt là World Cup 2026 đã giúp cô trở thành một trong những nữ MC thể thao được quan tâm nhất châu Âu hiện nay.

Sức hút từ World Cup 2026 giúp Eleonora khẳng định tên tuổi trong làng truyền hình thể thao châu Âu.

Nữ MC trên sân cỏ World Cup 2026:

Nguồn: Panarama