Ngày 7/2, tờ Mirror đưa tin Holly Willoughby đã rao bán căn nhà 6 phòng ngủ trị giá 6,4 triệu bảng Anh (hơn 220 tỷ đồng) tại khu Barnes, Tây Nam London (Anh). Nữ MC mua bất động sản này hơn 10 năm trước, song được cho là đã cùng gia đình chuyển đi sau biến cố nghiêm trọng liên quan đến an ninh cá nhân.

Holly Willoughby là một trong những MC quyền lực nhất nước Anh.

Trước đó, Holly trở thành mục tiêu của một âm mưu bắt cóc, cưỡng hiếp và sát hại do nhân viên bảo vệ Gavin Plumb lên kế hoạch. Đối tượng sau đó bị kết án tù chung thân với thời hạn tối thiểu 16 năm. Vụ án gây chấn động làng giải trí Anh, khiến công chúng bàng hoàng trước mức độ nguy hiểm mà nữ MC phải đối mặt.

Sau sự việc, Holly quyết định rút lui khỏi vai trò MC kỳ cựu của chương trình This Morning. Nguồn tin từ The Sun cho biết việc bán nhà và thay đổi nơi ở được xem là cách để cô khép lại giai đoạn đầy áp lực, đồng thời bắt đầu một chương mới cho gia đình.

Liên quan đến vụ án, Gavin Plumb từng nộp đơn kháng cáo sau khi bị kết án nhưng Tòa án Hoàng gia London đã bác bỏ. Hội đồng thẩm phán nhận định đây là hành vi “đặc biệt nghiêm trọng”, với kế hoạch phạm tội mang tính ám ảnh và khẳng định bản án tù chung thân là hoàn toàn xác đáng.

Chân dung đối tượng từng lên kế hoạch bắt cóc nữ MC.

Holly Willoughby sinh năm 1981 tại Brighton, là một trong những MC truyền hình nổi tiếng và có sức ảnh hưởng nhất tại Anh. Cô bắt đầu sự nghiệp từ năm 14 tuổi với vai trò người mẫu, trước khi ghi dấu ấn mạnh mẽ trên truyền hình qua các chương trình như This Morning và Dancing on Ice. Năm 2023, Holly được trao Huân chương Đế quốc Anh (MBE) vì những đóng góp nổi bật cho lĩnh vực giải trí.

Cô kết hôn với nhà sản xuất Dan Baldwin từ năm 2007 và có 3 người con.

Holly Willoughby tại chương trình "This Morning":