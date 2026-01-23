Ngày 23/1, truyền thông Nicaragua đưa tin Maria Joaquina Mendoza qua đời đột ngột ở tuổi 23, nguyên nhân tử vong hiện vẫn chưa được công bố.

Gia đình cho biết, lễ viếng sẽ diễn ra tại Vương cung thánh đường Nuestra Señora de la Concepción, thuộc thị trấn El Viejo, bang Chinandega. Sau đó, các nghi thức an táng sẽ được tổ chức theo phong tục địa phương.

Cáo phó của nữ người mẫu Maria Joaquina Mendoza.

Thông tin nữ người mẫu trẻ tuổi qua đời nhanh chóng lan truyền, nhận nhiều lời chia buồn, tiếc thương từ bạn bè, đồng nghiệp và đông đảo người theo dõi.

Maria Joaquina Mendoza sinh năm 2003, hoạt động với vai trò người mẫu, MC và nhà sáng tạo nội dung. Năm 2018, cô giành danh hiệu Reina Teen Festival Teen Chinandega, đánh dấu bước khởi đầu cho con đường gắn bó với lĩnh vực truyền thông và giải trí.

Đến tháng 9/2024, Maria Joaquina trở thành MC của chương trình chào buổi sáng De Sol a Sol trên kênh Vos TV. Song song với công việc dẫn chương trình, cô thường xuyên tham gia các chương trình phát thanh - truyền hình, chia sẻ cởi mở về sức khỏe tinh thần, những vấn đề như lo âu, trầm cảm, tổn thương cảm xúc và hành trình vượt qua nghịch cảnh, góp phần thay đổi cái nhìn còn nhiều định kiến trong xã hội.

Trong một cuộc phỏng vấn trước đó, Maria Joaquina từng cho biết cô rơi vào trầm cảm sau khi ông bà qua đời vì COVID-19. Nữ MC chia sẻ đây là giai đoạn cuộc sống gần như chững lại, đồng thời thừa nhận việc đối diện và vượt qua bệnh lý tâm lý là hành trình vô cùng khó khăn.

Người đẹp từng chia sẻ về giai đoạn bị trầm cảm.

Trên mạng xã hội, Maria Joaquina thường lan tỏa những thông điệp tích cực, mang tính đồng hành và chữa lành. Trong bài đăng cuối cùng khép lại năm 2025, cô nhấn mạnh việc tôn trọng lựa chọn và hành trình sống của mỗi người, không phán xét những gì người khác đang trải qua.

Nguồn: La Prensa