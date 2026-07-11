Ngày 11/7, truyền thông Brazil đưa tin người mẫu Kauana Bilhar đã qua đời ở tuổi 26 sau khi rơi từ tầng 27 của tòa nhà nơi cô sinh sống tại Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất).

Theo gia đình, Kauana đã sinh sống tại Dubai khoảng 2 năm. Trước đó, cô từng sống tại thành phố Itajaí, bang Santa Catarina (Brazil). Trên Instagram, người đẹp có hơn 21.000 người theo dõi và thường xuyên chia sẻ hình ảnh về cuộc sống cũng như công việc tại Trung Đông.

Người mẫu Kauana Bilhar.

Theo người thân, vụ việc xảy ra khi Kauana rơi từ ban công phòng ngủ trong căn hộ của mình. Hiện cảnh sát Dubai vẫn đang điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc và chưa công bố kết luận chính thức.

Sau khi nhận tin dữ, mẹ của Kauana đã đến Dubai để phối hợp với cơ quan chức năng, theo dõi quá trình điều tra và làm thủ tục đưa thi thể con gái về Brazil.

Bộ Ngoại giao Brazil cho biết Đại sứ quán nước này tại Abu Dhabi đang hỗ trợ gia đình về các thủ tục lãnh sự, đồng thời tiếp tục theo dõi diễn biến vụ việc.

Sự ra đi đột ngột của Kauana khiến bạn bè và người hâm mộ bàng hoàng. Chia sẻ với truyền thông, người bạn thân Gabriel Duarte cho biết cả 2 quen nhau từ năm 2022 và vẫn thường xuyên giữ liên lạc kể từ khi cô chuyển đến Dubai sinh sống.

Trên mạng xã hội, mẹ của Kauana bày tỏ nỗi đau trước sự ra đi của con gái, đồng thời kêu gọi mọi người tôn trọng người đã khuất.

Tin tức về nữ người mẫu qua đời:

Nguồn: G1