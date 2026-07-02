Ngày 2/7, Diario Libre đưa tin nam diễn viên Stuart Ortiz đã qua đời sau vụ đuối nước xảy ra tại Cueva del Huevo, khu vực gần hang động Cueva de los Indios, thuộc Agua Loca (Cộng hòa Dominica). Theo thông tin ban đầu, Stuart Ortiz có mặt tại hang động cùng một nhóm bạn khi vụ việc xảy ra. Những người đi cùng lập tức tìm cách đưa anh lên khỏi mặt nước và tiến hành sơ cứu nhưng không thành công.

Khu vực gần hang động nơi nam diễn viên Stuart Ortiz đuối nước.

Lực lượng cứu hộ đã đưa thi thể nam diễn viên ra ngoài và bàn giao cho Viện Khoa học Pháp y Quốc gia để khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân tử vong. Đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa công bố kết luận chính thức về vụ việc.

Stuart Ortiz sinh năm 1984, là gương mặt quen thuộc của sân khấu, điện ảnh và truyền hình Cộng hòa Dominica. Anh tốt nghiệp Trường Quốc gia Nghệ thuật Kịch và được đánh giá cao nhờ lối diễn xuất giàu cảm xúc cùng sự cống hiến cho nghệ thuật.

Nam diễn viên Stuart Ortiz.

Trong sự nghiệp, Ortiz từng hợp tác với nhiều đạo diễn sân khấu nổi tiếng và nhiều lần nhận đề cử Giải Casandra cùng Giải Soberano ở hạng mục Nam diễn viên của năm.

Nam diễn viên cũng ghi dấu ấn qua các vở kịch như Pros-Tíb, Los signos de la carne, Cuerpos de barro và gần đây nhất là Aquí a la sombra: Salomé.