Ngày 15/10, tờ Univision đưa tin người mẫu Brazil - Lidiane Aline (33 tuổi) và con gái Miana Sophya Santos (15 tuổi) được phát hiện đã tử vong trong căn hộ tại Rio de Janeiro, sau khi hàng xóm báo cảnh sát vì ngửi thấy “mùi lạ” tỏa ra từ bên trong.

Theo nguồn tin, vụ việc xảy ra vào ngày 9/10. Khi lực lượng cứu hỏa phá cửa vào nhà, họ phát hiện thi thể Lidiane trong phòng ngủ và thi thể Miana ở phòng khách. Cả 2 được cho là đã qua đời nhiều ngày trước đó.

Nữ người mẫu Lidiane Aline.

Cảnh sát đang tiến hành điều tra nguyên nhân cái chết. Theo CNN Brasil, hiện trường không có dấu hiệu bạo lực hay xáo trộn và cơ quan pháp y đã tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân cụ thể. Kết quả chính thức vẫn đang chờ công bố.

Trong thông cáo từ hãng luật Senna Advogados, gia đình nữ người mẫu cho biết Lidiane và con gái có mối quan hệ khăng khít. Miana mới chuyển đến Rio de Janeiro sống cùng mẹ sau khi hoàn thành chương trình học tại Santa Cecília.

“Vì chưa có bằng chứng cụ thể về nguyên nhân cái chết, chúng tôi mong truyền thông và công chúng kiềm chế, không lan truyền thông tin chưa được xác minh - điều chỉ khiến nỗi đau của gia đình thêm sâu sắc”, thông cáo nêu rõ.

Lidiane Aline được biết đến là người mẫu và nhân vật có ảnh hưởng có hàng trăm nghìn người theo dõi trên mạng xã hội. Ngoài công việc nghệ thuật, cô vẫn đang theo học ngành y và thường chia sẻ hành trình trở thành bác sĩ.

Trong một bài đăng hồi tháng 5/2024, cô viết: “Điều quan trọng nhất trong cuộc sống không phải là bạn ngã bao nhiêu lần mà là bạn sẵn sàng đứng dậy và tiếp tục bao nhiêu lần. Y học không phải là lựa chọn của bạn mà là chính cô ấy chọn bạn”.

Lidiane trên mạng xã hội: