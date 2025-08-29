Ngày 29/8, truyền thông quốc tế đưa tin Hoa hậu La Blanca 2024 - Alondra Marianela Hernández Pérez đã qua đời ở tuổi 20 sau một vụ tai nạn xe máy nghiêm trọng.

Cáo phó của Alondra Marianela Hernández Pérez.

Tai nạn xảy ra chiều 26/8 trên tuyến đường San Marcos (Quetzaltenango) - một trong những cung đường được đánh giá nguy hiểm nhất Guatemala vì tần suất xảy ra tai nạn cao.

Theo nhà báo Julio Fuentes của đài Radio Punto, Alondra đang di chuyển đến nơi làm việc bằng xe máy thì bất ngờ mất lái tại một đoạn đường khó. Người dân địa phương lập tức hỗ trợ và đưa cô đến bệnh viện gần nhất trong tình trạng nguy kịch. Dù đã được các bác sĩ tích cực cứu chữa, cô không qua khỏi và được xác nhận qua đời vào ngày 27/8.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, trong khi nhiều nhân chứng cho rằng cô bị trượt ngã do địa hình phức tạp nhưng không loại trừ khả năng có yếu tố khác.

Nhiều đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ đã bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc. Một người bạn thân của Alondra viết: “Thật khó tin khi bạn ra đi ở tuổi 20. Cảm ơn Alondra vì những nụ cười bạn đã mang đến. Mong bạn yên nghỉ nơi an lành”.

Cô đăng quang Hoa hậu La Blanca 2024.

Alondra Marianela Hernández Pérez đăng quang Hoa hậu La Blanca năm 2024. Sở hữu nét đẹp ngọt ngào, tính cách chan hòa cùng thái độ làm việc chuyên nghiệp, cô nhanh chóng trở thành gương mặt được yêu mến trong giới người mẫu trẻ.

Nguồn: Yucatan, TV Notas