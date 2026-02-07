Ngày 7/2, tờ Univision đưa tin nữ người mẫu Cristina Pérez Galcenco qua đời hôm 3/2 tại nhà riêng ở Málaga (Tây Ban Nha), hưởng dương 22 tuổi. Gia đình xác nhận tin buồn trên mạng xã hội nhưng không công bố nguyên nhân cụ thể.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Cristina được phát hiện đã qua đời tại căn hộ của mình, cơ quan chức năng không ghi nhận dấu hiệu bạo lực và nhiều khả năng đây là cái chết do nguyên nhân tự nhiên.

Nữ người mẫu Cristina Pérez Galcenco.

Gia đình cô cũng kêu gọi người thân, bạn bè cầu nguyện và tham dự thánh lễ tiễn biệt diễn ra chiều 7/2 tại nhà thờ San Félix de Lugones.

Cristina Pérez Galcenco sinh năm 2004, là con gái của người mẫu Tatiana Galcenco và cựu cầu thủ bóng đá Nacho Pérez Solmo. Gia nhập làng thời trang từ năm 14 tuổi, cô sớm bộc lộ quyết tâm nối nghiệp mẹ. Gây ấn tượng nhờ thần thái chuyên nghiệp và kỷ luật làm việc nghiêm túc, Cristina nhanh chóng hợp tác với nhiều thương hiệu lớn.

Dù tuổi đời còn trẻ, cô đã xây dựng sự nghiệp đầy triển vọng, sải bước trên nhiều sàn diễn danh giá như Tuần lễ Thời trang Paris và Tuần lễ Thời trang Milan.

Tin tức về cái chết của nữ người mẫu: