Theo HK01, Coco qua đời lúc 6 giờ 53 phút sáng ngày 22/1. Thông tin được em trai nữ người mẫu chia sẻ trên mạng xã hội Instagram.

"Gửi đến bạn bè và người hâm mộ của chị, gia đình sẽ đăng thêm thông tin về lễ tang sau", anh cho biết.

Người mẫu Coco qua đời vì ung thư.

Năm 2021, Coco bất ngờ được chẩn đoán mắc một khối u não gần 10cm. Sau khi trải qua phẫu thuật mở hộp sọ để loại bỏ khối u, cô xuất viện về nhà, sức khỏe dần hồi phục.

Đầu năm 2025, Coco thấy cơ thể có triệu chứng bất thường như tức ngực, khó thở. Cô nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Các bác sĩ tiến hành can thiệp và phát hiện một khối u trong ngực đang chèn ép tim. Người mẫu được xác định mắc u mạch ác tính - 1 dạng ung thư hiếm gặp.

Coco đã trải qua 28 đợt hóa trị cho đến cuối năm 2025. Quá trình chống chọi bệnh tật, người mẫu tỏ ra kiên cường. Cô thường xuyên đăng tải ảnh, động viên mọi người phải biết quý trọng cuộc sống.

Người mẫu tỏ ra lạc quan khi chống chọi bệnh tật.

Do hóa trị, tóc cô rụng dần, cơ thể suy kiệt. Tuy nhiên Coco không tủi thân, trái lại chủ động cạo trọc đầu, diện những bộ váy áo đẹp để ra ngoài dạo chơi.

Coco sinh năm 1997, nổi tiếng nhờ vẻ ngoài gợi cảm, xinh đẹp. Cô được chú ý với vai trò người mẫu, thường xuyên chụp ảnh thời trang và trình diễn trong các show.

Cô cũng sở hữu lượng fan riêng trên các mạng xã hội. Người mẫu nổi tiếng qua các video về khoảnh khắc đời thường, thời trang phối đồ sành điệu...

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu