Sau 2 nhiệm kỳ liên tiếp là đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và XV, nhà văn Nguyễn Thị Việt Nga tiếp tục được cử tri tín nhiệm giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 7, TP Hải Phòng và đã trúng cử, nối dài hành trình hơn 1 thập kỷ gắn bó với nghị trường và đời sống dân sinh.

Trong suốt 10 năm làm ĐBQH, bà Nguyễn Thị Việt Nga ghi dấu với hình ảnh một đại biểu thẳng thắn, gần dân và kiên trì theo đuổi các vấn đề dân sinh. Bà từng đảm nhiệm vai trò Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương, sau đó là Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng - những đơn vị nhiều năm liền nằm trong nhóm hoạt động tích cực, hiệu quả của Quốc hội.

Bà Nguyễn Thị Việt Nga.

Ở cả 2 nhiệm kỳ XIV và XV, bà đều được Chủ tịch Quốc hội tặng bằng khen vì những đóng góp nổi bật. Tuy nhiên, theo bà, phần thưởng lớn nhất chính là sự tin yêu của cử tri. Không chỉ tại địa phương, nhiều cử tri trên cả nước đã gửi thư, email, tin nhắn chia sẻ, kiến nghị và kỳ vọng bà lên tiếng tại nghị trường.

Từ sự lắng nghe đó, nhiều ý kiến của bà đã được tiếp thu, góp phần hoàn thiện chính sách, cải thiện đời sống người dân. Những vấn đề cụ thể như ô nhiễm hệ thống sông Bắc Hưng Hải hay chính sách cho nhóm yếu thế được bà kiên trì theo đuổi qua nhiều diễn đàn, từ nghị trường đến báo chí, tọa đàm.

Áp lực và cam kết trong nhiệm kỳ mới

Bước vào nhiệm kỳ mới, bà Nguyễn Thị Việt Nga thừa nhận bên cạnh niềm vinh dự là áp lực không nhỏ. Bối cảnh phát triển mới của đất nước, yêu cầu đổi mới hoạt động của Quốc hội và kỳ vọng ngày càng cao của cử tri đòi hỏi mỗi đại biểu phải chủ động, sáng tạo và hiệu quả hơn.

Đặc biệt, sau sáp nhập, Hải Phòng trở thành một trong những trung tâm kinh tế lớn của cả nước, đặt ra nhiều nhiệm vụ phát triển mới. Điều này cũng kéo theo trách nhiệm lớn hơn đối với các đại biểu đại diện cho thành phố.

Trong chương trình hành động, bà nhấn mạnh 5 cam kết trọng tâm: phát huy kinh nghiệm nghị trường; lấy người dân làm trung tâm trong mọi quyết sách; bám sát các vấn đề phát triển của Hải Phòng; thúc đẩy văn hóa - giáo dục và tiếp tục nâng cao năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ đại biểu chuyên trách.

"Với tôi, dù ở bất cứ cương vị nào cũng luôn tự nhắc mình rằng: vinh dự lớn nhất của người đại biểu không phải là vị trí mà là sự tin tưởng của nhân dân. Và chính niềm tin ấy là động lực để tôi tiếp tục nỗ lực mỗi ngày", bà Nga bày tỏ.

Từ bục giảng đến nghị trường

Trước khi bước vào con đường chính trị, Nguyễn Thị Việt Nga là giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Hải Dương. Lớn lên trong gia đình có truyền thống sư phạm, bà sớm hình thành tình yêu với nghề giáo và lựa chọn gắn bó như một lẽ tự nhiên.

Môi trường giáo dục đã rèn cho bà sự kiên nhẫn, tinh thần trách nhiệm và khả năng lắng nghe, những phẩm chất quan trọng giúp bà thành công trong vai trò đại biểu dân cử. Sau này, bà đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý như Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Hải Dương, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trước khi bước vào Quốc hội.

Song hành với hoạt động chính trị, Nguyễn Thị Việt Nga còn là một nhà văn giàu sức viết. Bà sở hữu gia tài sáng tác đa dạng với truyện ngắn, truyện dài, thơ, bút ký, tản văn… và từng nhận nhiều giải thưởng văn học từ trung ương đến địa phương.

Gần đây, bà ra mắt tập thơ Một trưa nắng vàng (NXB Văn học) gồm 52 bài thơ mang đậm chất nữ tính, dịu dàng và giàu cảm xúc. Những trang viết của bà cho thấy một góc nhìn khác, sâu lắng, nhân văn, bổ trợ cho hình ảnh một đại biểu Quốc hội sắc sảo, trách nhiệm.

3 lần được cử tri tín nhiệm giới thiệu ứng cử không chỉ là sự ghi nhận cho năng lực mà còn là minh chứng cho sự gắn bó bền bỉ của bà với đời sống nhân dân.