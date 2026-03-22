Hội đồng Bầu cử quốc gia vừa công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Trong danh sách này, giới văn hóa - nghệ thuật ghi nhận sự hiện diện của NSND Trịnh Thúy Mùi - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam. Bà là NSND duy nhất trong lĩnh vực sân khấu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

NSND Trịnh Thúy Mùi. Ảnh: Tư liệu

Việc NSND Trịnh Thúy Mùi trúng cử không chỉ là niềm vinh dự cá nhân mà còn thể hiện sự ghi nhận của cử tri đối với những đóng góp bền bỉ của bà trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, đặc biệt là sân khấu.

Chia sẻ sau khi có kết quả chính thức, NSND Trịnh Thúy Mùi bày tỏ niềm xúc động và tự hào khi nhận được sự tin tưởng của cử tri tỉnh Đồng Tháp. Bà khẳng định đây vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm lớn lao, đòi hỏi bản thân phải nỗ lực không ngừng để hoàn thành tốt vai trò của một đại biểu Quốc hội.

"Tôi vinh dự và hạnh phúc khi được cử tri tin tưởng lựa chọn. Đây là động lực để tôi cố gắng hết sức, không phụ sự kỳ vọng của nhân dân và giới văn nghệ sĩ cả nước", bà chia sẻ.

Cam kết hành động từ thực tiễn đời sống

Với nền tảng nhiều năm công tác trong ngành văn hóa cùng kiến thức chuyên sâu về luật, nữ nghệ sĩ khẳng định sẽ tích cực tham gia vào các hoạt động lập pháp, đặc biệt là những chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Theo bà, việc xây dựng một nền tư pháp "trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý" cần gắn với thực tiễn, hướng tới mục tiêu phục vụ nhân dân một cách thiết thực, hiệu quả.

Gắn bó với địa bàn ứng cử là tỉnh Đồng Tháp, NSND Trịnh Thúy Mùi cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với Đoàn đại biểu Quốc hội địa phương để đề xuất nhiều chính sách thiết thực, đặc biệt hướng tới khu vực biên giới còn nhiều khó khăn. Trong đó, bà nhấn mạnh các giải pháp thúc đẩy sản xuất nông nghiệp bền vững, phát triển sản phẩm an toàn, hữu cơ; tăng cường ứng dụng khoa học – công nghệ và quản lý rủi ro trong canh tác.

Bên cạnh đó, việc phát triển du lịch văn hóa thông minh, khai thác hiệu quả tiềm năng địa phương cũng là một trong những trọng tâm được bà quan tâm. Mục tiêu là tạo ra các sản phẩm du lịch có giá trị cao, góp phần nâng cao vị thế của Đồng Tháp, đồng thời giữ vững danh hiệu địa phương tiêu biểu trong xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp.

Ở góc độ xã hội, NSND Trịnh Thúy Mùi bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới quyền lợi của phụ nữ, người cao tuổi và trẻ em. Bà cho biết sẽ tích cực kiến nghị các chính sách ưu tiên, đảm bảo quyền lợi cho các nhóm đối tượng này. Song song với đó, NSND Trịnh Thúy Mùi cũng đề xuất việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa tại vùng biên giới, nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người dân, đồng thời bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của các cộng đồng dân tộc.

Các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ người có công, gia đình khó khăn cũng được bà xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong suốt nhiệm kỳ. Ngoài ra, việc thúc đẩy các quỹ khuyến học, khuyến tài, phát hiện và nuôi dưỡng nhân tài cũng được xem là giải pháp lâu dài để phát triển nguồn lực cho địa phương và đất nước.

NSND Trịnh Thúy Mùi sinh năm 1962 tại Ninh Bình. Bà là một trong những gương mặt tiêu biểu của sân khấu Việt Nam, có nhiều đóng góp trong công tác quản lý, phát triển nghệ thuật biểu diễn cũng như đào tạo thế hệ nghệ sĩ trẻ. Trong suốt quá trình công tác, bà đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Lao động hạng II, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhiều năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố cùng nhiều giải thưởng chuyên ngành.